Когда у вас в друзьях УФАС

Заседание по делу о законности продажи российского пакета акций гонконгской компании Tranzit Invest Group Ltd — бенефициара морского нефтеналивного терминала ЗАО «Востокбункер» в Славянке, которое должно было состояться 15 марта в Арбитражном суде Приморского края, перенесено на 14 апреля.
Торги между своими
Суд рассмотрит жалобу ООО «Астериск» — одного из участников торгов по продаже имущества Игоря Польченко, которые были проведены в рамках процедуры банкротства физического лица. Игорь Польченко — находящийся, по данным некоторых СМИ, в международном розыске и скрывающийся за границей приморский бизнесмен, экс-владелец холдинга «Транзит-ДВ», в который входило ЗАО «Востокбункер». Холдинг, на протяжении почти полутора десятков лет занимавшийся выполнением государственных контрактов в рамках Северного завоза энергоносителей, не смог расплатиться по кредитам с целым рядом банков, среди которых Сбербанк и ВТБ, оставив непогашенными долги на сумму в общей сложности порядка семи миллиардов рублей. Учредители «Транзит-ДВ» Игорь Польченко и Сергей Болдырев признали себя банкротами.
Торги по продаже 34-процентного пакета акций Tranzit Invest Group Ltd, принадлежащих Игорю Польченко, состоялись весной 2021 года. В них приняли участие несколько компаний. В итоге ООО «Астериск», предложившее за акции 55 миллионов рублей, торги проиграло, а победителем было признано ООО «Ист Эдженси», давшее 60 миллионов рублей. Однако ООО «Астериск» настаивает на отмене результатов торгов, обосновывая своё требование наличием аффилированности между победителем торгов и должником.
Дело в том, что учредителем «Ист Эдженси» является Кирилл Болдырев — сын Сергея Болдырева, компаньона Игоря Польченко. Ранее Сергей Болдырев также продал свой пакет акций (33 процента) Tranzit Invest Group Ltd сыну. При участии в торгах компания «Ист Эдженси» не уведомила о с том, что её единоличный учредитель Кирилл Болдырев уже владеет пакетом акций Tranzit Invest Group Ltd, что, по мнению истца, является нарушением закона.
Представители компании «Астериск» пытались оспорить результаты торгов в УФАС Приморского края, однако ведомство дало от ворот поворот. При этом мотивировку антимонопольного ведомства, изложенную в решении по жалобе ООО «Астериск», не в состоянии перевести с «птичьего» языка на русский даже опытные юристы.
С точки зрения банальной эрудиции…
С полным текстом документа читатели могут ознакомиться по этой ссылке. Мы, между тем, приведём некоторые выдержки из него.
«Согласно доводам Заявителя в связи с тем, что единственным учредителем указанного ООО «Ист Эдженси» является Болдырев Кирилл Сергеевич, владеющий 100% уставного капитала ООО «Ист Эдженси», который также является сыном должника — Болдырева Сергея Александровича — совладельца акций компании «Транзит инвест групп лимитед», проданных на спорных торгах, у ООО «Ист Эдженси» существует заинтересованность по отношении к должнику.
Заявка на участие в торгах в соответствии с абз. 6 п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий», — говорится в документе.
Далее приводится норма закона о банкротстве, согласно которой решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны.
В решении ведомства прямо сказано, что заявка на участие в торгах ООО «Ист Эдженси» не содержала сведений об наличии у Общества заинтересованности к должнику, кредиторам, финансовому управляющему. Однако дальше начинается форменная абракадабра. Вот дословная цитата из документа:
«Заявка на участие в торгах ООО „Ист Эдженси“ не содержала сведения об наличии у Общества заинтересованности к должнику, кредиторам, финансовому управляющему; участия финансового управляющего, саморегулируемой организации, членом которой является финансовый управляющий; ООО „Ист Эдженси“ не являются членами или руководителями саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий; указанные лица не относятся к лицам, которым на осуществление сделки по приобретению имущества требуется получение предварительного согласия Федерального антимонопольного органа».
Впрочем, здесь, хоть и с трудом, но можно различить какие-то признаки смысла, списав хромающую грамматику на невнимательность секретаря. Однако, как пояснил юрист Эдуард Черторинский, к которому мы обратились с просьбой прокомментировать аргументы УФАС, приведённым выше абзацем ведомство свело вопрос о заинтересованности к наличию или отсутствию аффилированности заявителя и финансового управляющего, обойдя вопрос о заинтересованности заявителя по отношению к должнику.
На этом заканчивается описательная часть ответа УФАС на жалобу участника торгов и начинается, собственно, мотивировочная. Поскольку пересказать её нормальным человеческим языком не представляется возможным, приводим её полностью:
«Статьей 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон об информации) установлено: информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (п. 1); предоставление информации — действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц (п. 8).
Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения подразделяется на информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит предоставлению или распространению (п. 3 ч. 3 ст. 5 Закона об информации).
Одними из принципов правового регулирования отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, в силу п. 6 ст. 3 Закона об информации, являются достоверность информации и своевременность ее предоставления.
Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.
Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.
На основании вышеизложенного Комиссия Приморского УФАС России приходит к выводу о том, что Арбитражный управляющий при принятии решения о допуске ООО «Ист Эдженси» не допустил нарушений требований Закона о банкротстве».
«Юридические документы сложны для восприятия обычного человека, но этот тот случай, когда найти смысл вряд ли смогут и профессионалы. На мой взгляд, специалисты, которые готовили это решение, не потрудились даже формальные аргументы изложить хоть сколько-нибудь внятно. В качестве аргументов нам предлагают надёрганные цитаты из законодательства и практики, речь в которых идёт о каких-то общих категориях. Трудно понять, на основании чего конкретно ведомство пришло к выводу о том, что ООО „Ист Эдженси“ не допустило нарушений закона. То ли в УФАС не признали наличия заинтересованности в должнике, исходя из чего и необходимость уведомлять отсутствовала, то ли посчитали, что „Ист Эдженси“ действовало добросовестно даже при отсутствии уведомления. Но и та, и другая линия аргументации прослеживаются лишь в зачаточном состоянии. Поэтому, конечно, назвать эту аргументацию состоятельной я не могу», — говорит Эдуард Черторинский.
Что это — низкая квалификация специалистов УФАС? Вряд ли. Есть мнение, что это своего рода «режим наибольшего благоприятствования» ведомства по отношению к отдельно взятой компании. Версия о том, что физические и юридические лица, связанные с обанкротившимся холдингом «Транзит-ДВ», пользуются определённой благосклонностью со стороны сотрудников Управления ФАС по Приморскому краю, уже звучала в СМИ. Иначе как объяснить тот факт, что практически во всех делах с участием компаний холдинга или предприятий, основанных их бывшими менеджерами, служба практически всегда принимала и продолжает принимать их сторону.
Разберется суд
Тем временем, на период разбирательства по иску ООО «Астериск» Арбитражный суд Приморья наложил на спорный пакет акций обеспечительные меры в виде запрета на совершение любых действий, выводящих их из владения Игоря Польченко. Запрет будет действовать до завершения судебного процесса. При этом краевой арбитраж запросил у подозреваемых в нечестной игре коммерсантов полный пакет документов по сделке, в том числе финансовую информацию ООО «Ист Эдженси».
Если итоги торгов по продаже акций Игоря Польченко не будут отменены, его партнёр по бизнесу Сергей Болдырев через сына сохранит контроль над главным активом обанкротившегося холдинга «Транзит-ДВ» — крупнейшим независимым нефтеналивным терминалом Приморья ЗАО «Востокбункер». И тогда останется только аплодировать изобретательному бизнесмену-банкроту, оставившему с носом крупнейшие государственные банки.