Когда у вас в друзьях УФАС

«Юридические документы сложны для восприятия обычного человека, но этот тот случай, когда найти смысл вряд ли смогут и профессионалы. На мой взгляд, специалисты, которые готовили это решение, не потрудились даже формальные аргументы изложить хоть сколько-нибудь внятно. В качестве аргументов нам предлагают надёрганные цитаты из законодательства и практики, речь в которых идёт о каких-то общих категориях. Трудно понять, на основании чего конкретно ведомство пришло к выводу о том, что ООО „Ист Эдженси“ не допустило нарушений закона. То ли в УФАС не признали наличия заинтересованности в должнике, исходя из чего и необходимость уведомлять отсутствовала, то ли посчитали, что „Ист Эдженси“ действовало добросовестно даже при отсутствии уведомления. Но и та, и другая линия аргументации прослеживаются лишь в зачаточном состоянии. Поэтому, конечно, назвать эту аргументацию состоятельной я не могу», — говорит Эдуард Черторинский.