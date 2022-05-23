Представитель Кожемяко подтвердил визит главы Приморья на Донбасс

Представитель Кожемяко подтвердил визит главы Приморья на Донбасс
Представитель Кожемяко подтвердил визит главы Приморья на Донбасс
Сегодня, 22:06ПолитикаФото: Скриншот видео из ТГ-канала "Недальний Восток"
Пресс-секретарь главы Приморья Олега Кожемяко прокомментировал опубликованные в соцсетях видео с участием губернатора. По словам специалиста это не фейк и руководитель региона действительно был в ДНР на прошлой неделе.

«Он сопровождал гуманитарный груз из Приморья для наших земляков, которые сейчас на передовой. Ездил в составе колонны. Груз — это подарки от приморцев своим защитникам. Там и кондитерские изделия, и предметы обихода для жизни в полевых условиях. В общем, приятные мелочи.

Главная цель поездки — лично поддержать приморцев, которые сейчас, рискуя жизнями, выполняют важную миссию — сражаются с нацизмом.

В этот раз губернатор побывал и у морских пехотинцев 155-й гвардейской бригады Тихоокеанского флота, и на позициях, где действуют соединения 5-й армии. К армейцам он обязательно хотел заехать, так как в прошлый раз не удалось. Хотел поговорить лично, узнать, чем ещё можно помочь. Губернатор рассказал бойцам о принятых в крае мерах поддержки для них и членов их семей. Напомню, что такой перечень мер был законодательно принят после предыдущей поездки главы Приморья под Мариуполь», — заявляет пресс-секретарь Олега Кожемяко.

На опубликованных кадрах отчетливо можно разглядеть черты лица губернатора, а также расслышать его голос. Видео снимал один из бойцов, который рассказывал, как ему и его товарищам приятно, что Олег Николаевич прилетает к ним и поддерживает.

«Сегодня к нам на передок приехал уже во второй раз губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко. Сидит с нами. Едет поздравить, вручить подарки. Вот рядом наши товарищи. Единственный человек, который к нам приезжает. Это для нас важно. Мы это ценим. Вместе мы сила!», — описал происходящее автор видео.

Напомним, это уже второй визит руководителя региона в зону, где ведется спецоперация. Первый раз он посетил Мариуполь еще в конце апреля. Тогда он навещал, передавал подарки и гуманитарную помощь 155 бригаде морской пехоты ТОФ и другим военнослужащим приморских соединений МО.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Олег КожемякоЛНР и ДНР
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