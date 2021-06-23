Приморская политика: «денежные мешки» и Telegram

Какое качество можно назвать главным для кандидата в депутаты? Кто-то назовёт харизму, кто-то — подходящие внешние данные, кто-то посчитает, что политик должен в первую очередь быть примерным семьянином или уметь найти общий язык с бабушками у подъезда. Однако же, полагают эксперты, ключевым качеством для будущего народного избранника всё же является платёжеспособность. Кандидат должен быть в состоянии нанять команду, оплатить многочисленные агитационные материалы, публикации в СМИ и так далее. Либо ему предстоит хорошо постараться, чтобы найти щедрого спонсора.