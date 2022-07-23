Несетевой книжный — признак культурного развития Влаивостока

Несетевой книжный — признак культурного развития Влаивостока
Несетевой книжный — признак культурного развития Влаивостока
Сегодня, 16:41ПолитикаФото: Юлия Айкина / "Золотой Рог"
Сотрудники магазина одного из книжных магазинов дальневосточной столицы поделились с корреспондентом «Золотого Рога» особенностями работы, рассказали об ассортименте, концепции мероприятий и планах на будущее.

Книжный магазин «Игра слов» во Владивостоке работает второй год. В отличие от многих других несетевых магазинов, он продолжает активно работать, периодически пополняет ассортимент и проводит различные мероприятия.

— Мы — независимый магазин, поэтому у нас нет задачи продавать в первую очередь книги того или иного крупного издательства. И, соответственно, мы можем ориентироваться не на массовый сегмент, а на все остальные книжки, которые существуют. Писателей очень много, книг — огромное количество. И мы стараемся собирать у себя книги издательств второго, третьего, четвертого и так далее плана. Но, разумеется, второго, третьего, четвертого плана не по качеству, а по масштабу ассортимента, — рассказал директор магазина Валентин Матвеенко.

Этот книжный магазин регулярно проводит мероприятия на своей территории. Например, посетители каждый месяц, в заранее назначенный в социальных сетях магазина день, могут прийти и принять участие в «книжном свопе», то есть обменяться уже прочитанными книгами с другими людьми.

Кроме того, раз в неделю магазин приглашает к себе в гости спикеров, которые проводят лекции на различные темы. Лекторы — это философы, профессора, студенты, предприниматели и путешественники. Они делятся опытом с горожанами, рассказывают о своей деятельности.

Организаторы лекций ставят своей главной целью просвещение владивостокцев. Благодаря этим мероприятиям у горожан появилась возможность обсуждать интересующие их темы, знакомиться с новыми людьми, культурно развиваться и узнавать о своем городе.

— Темы наших лекций достаточно широкие, потому что просто взять и обсудить книжку — это достаточно уныло. Как минимум, это требует наличия специалистов, которые действительно разбираются в этой книге. И желательно ещё, чтобы на лекции были люди, которые её читали. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя ограничиваться только книгами. Книжка — это не вещь, это круг тем. И, соответственно, мы проводим мероприятия вокруг тех тем и областей, к которым эти книги ведут, — поделился директор «Игры слов».

Юлия Айкина

Владивостоккниги
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