Первые восемь объектов благоустройства отремонтировали в Приморском крае

Благоустройство парков и скверов по нацпроекту завершили в Дальнегорске, Дальнереченске, Партизанске, Хороле и Уссурийске. Остальные парки, скверы и площади, отобранные в рамках проекта «Жильё и городская среда», приведут в порядок до осени.

В этом году в регионе реконструируют более 160 общественных пространств. На данный момент идут активные работы в парках, скверах и дворах. Отметим, что погодные условия не повлияют на перенос времени сдачи объектов. «В это число входят объекты, реализуемые как в рамках нацпроекта, так и в рамках краевой программы „1000 дворов“. По последней уже отремонтировано 14 общественных и 84 дворовых территорий. Сейчас на всех парках, скверах, дворах, включенных в программы, идут работы. Срок их завершения — начало осени», — сообщила Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства Приморья. Также в рамках программы «1000 дворов Дальнего Востока» ремонтируют 232 двора во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. На данный момент работы завершены уже на 11 объектах. «Программы важные, нужные. Они позволили изменить облик населенных пунктов региона, добавив свои „изюминки“. Одним из самых главных является то, что в них принимают непосредственное участие сами жители, начиная от выбора общественной территории и заканчивая ее приемкой», — подчеркнула Елена Пархоменко. Елизавета Драгомирова

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