Первые восемь объектов благоустройства отремонтировали в Приморском крае

Первые восемь объектов благоустройства отремонтировали в Приморском крае
Первые восемь объектов благоустройства отремонтировали в Приморском крае
Вчера, 16:49ПолитикаФото: пресс-служба правительства Приморского края
Благоустройство парков и скверов по нацпроекту завершили в Дальнегорске, Дальнереченске, Партизанске, Хороле и Уссурийске. Остальные парки, скверы и площади, отобранные в рамках проекта «Жильё и городская среда», приведут в порядок до осени.

В этом году в регионе реконструируют более 160 общественных пространств. На данный момент идут активные работы в парках, скверах и дворах. Отметим, что погодные условия не повлияют на перенос времени сдачи объектов.

«В это число входят объекты, реализуемые как в рамках нацпроекта, так и в рамках краевой программы „1000 дворов“. По последней уже отремонтировано 14 общественных и 84 дворовых территорий. Сейчас на всех парках, скверах, дворах, включенных в программы, идут работы. Срок их завершения — начало осени», — сообщила Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства Приморья.

Также в рамках программы «1000 дворов Дальнего Востока» ремонтируют 232 двора во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. На данный момент работы завершены уже на 11 объектах.

«Программы важные, нужные. Они позволили изменить облик населенных пунктов региона, добавив свои „изюминки“. Одним из самых главных является то, что в них принимают непосредственное участие сами жители, начиная от выбора общественной территории и заканчивая ее приемкой», — подчеркнула Елена Пархоменко.

Елизавета Драгомирова

Сюжеты:
Приморский край
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