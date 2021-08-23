Депутат Самсонов показал своё высокомерное отношение к жителям Чуркина

Долгое время микрорайон практически был отрезан от основной части Владивостока. Но, с появлением «Золотого моста», микрорайон начал развиваться — там появился театр, открылись торговые центры, строятся дома. Так что штампы в духе «чуркинский пацан» — уже давно дурной тон. Но не для Артёма Самсонова.
При этом Самсонов регулярно появляется в компании коммунистов-одномандатников на Чуркине, судорожно пытаясь заработать хоть какие-то очки на округе. С таким отношением к простым людям ему это вряд ли удастся.
Сам он проживает в центре Владивостока, так что проблемы жителей Первомайки, в большинстве своём — милых и добродушных людей, ему не знакомы.
Ранее Самсонов устроил скандал по поводу того, что его предвыборный баннер в районе бухты Тихая заменили на рекламу благотворительной акции.