В Приморье подешевела красная икра

На рынках во Владивостоке соленый деликатесный продукт можно купить за 2200 рублей за полкило. Это за икру горбуши нового сезона, как уверяют продавцы. За тот же объем кетовой просят уже 2500 рублей. Икра нерки и кижуча дороже — по 2600 и 2700 соответственно.

Напомним, в июне, начале «красной» путины за прошлогоднюю икру просили 2400 за 0,5 кг, а сезона 2021 — почти на тысячу рублей больше. Эксперты уверяют, что к осени икра еще больше упадет в цене. Причина — рекордные уловы тихоокеанских лососей, которые в 2021 году заметно больше прошлогодних. К тому же и спрос на деликатес падает. По данным портала «РБК», продажи красной икры в рознице за последний год снизились в натуральном выражении на 20%. К такому выводу пришли в исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 тыс. домохозяйств по всей стране. За основу были взяты данные за 12 месяцев — с июля 2020-го по июнь 2021-го — в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет. Россияне реже покупают красную икру из-за выросших цен, объясняют в GfK. За последний год натуральная упакованная красная икра подорожала, по подсчетам аналитиков, больше чем на 40%. В апреле 2021 года 1 кг красной икры стоил в рознице на 30% больше, чем год назад, цены достигли 10-летнего максимума (в среднем 4,7 тыс. руб. за 1 кг). В июне 2021 года, по информации Росстата, 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,8 тыс. руб. — это на 33% больше, чем в июне 2020 года (тогда цена была 3,6 тыс. руб., что соответствовало уровню июня 2019-го). Икра, уточняют в GfK, подорожала из-за небольшого улова: в 2020 году на Дальнем Востоке, где добываются основные объемы лососей, вылов был самым маленьким за последние пять лет. Тогда, по информации Росрыболовства, было добыто порядка 300 тыс. тонн лососей, что почти на 56% меньше, чем в рекордном 2018 году (вылов лососей сравнивают по четным и нечетным годам). Производство лососевой икры в прошлом году, по данным Росстата, упало почти вдвое: всего 11 тыс. тонн против 21,6 тыс. тонн в 2019-м. В июле этого года руководитель Росрыболовства Илья Шестаков признавал, что из-за низкого улова лососей в 2020 году цена на красную икру значительно выросла. Остатков прошлогодней в 2021 году было немного, поэтому она реализуется по высокой цене, пояснял чиновник. По прогнозам Ильи Шестакова, вылов в этом году может составить около 465 тыс. тонн. К 17 августа тихоокеанских лососей добыто уже 453 тыс. тонн, что на 14% больше уровня успешного 2019 года и более чем в два раза выше показателя 2020 года.

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