В Приморье назначен новый вице-губернатор

В Приморье назначен новый вице-губернатор

23 сентября 2019, 13:25
Политика
Он будет курировать вопросы экономики и развития предпринимательства, государственного заказа, туризма

Он будет курировать вопросы экономики и развития предпринимательства, государственного заказа, туризма Константин Шестаков, возглавлявший департамент туризма Приморья, назначен врио вице-губернатора края с 24 сентября. Соответствующий приказ подписал Губернатор Олег Кожемяко. На новом посту Константин Шестаков будет курировать вопросы экономики и развития предпринимательства, государственного заказа, туризма. Справочно. Константин Владимирович Шестаков родился 23 сентября 1982 года. Окончил Дальневосточный государственный университет в 2004 году. Имеет два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция». Свою трудовую деятельность начал в турсфере. С 2010 года занимал в Администрации Приморского края различные должности в этом направлении. Профильный департамент возглавил в сентябре 2014 года. В мае 2017 года Константин Шестаков стал руководителем Координационного Совета по туризму в Дальневосточном федеральном округе, а также вошел в Президиум Координационного совета по туризму при Минкульте РФ. Женат, воспитывает сына и дочь. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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