Олег Кожемяко намерен урезать зарплаты приморским депутатам в пользу врачей

Губернатор Приморья Олег Кожемяко нашел в региональном бюджете дополнительные средства на привлечение медиков в муниципалитеты. Как секретарь местного отделения партии «Единая Россия» он намерен предложить парламентариям инициативу по сокращению расходов на работу краевого Законодательного собрания.

Олег Кожемяко записал видеообращение к приморцам, в котором поблагодарил граждан за проявленную гражданскую ответственность на прошедших выборах и выразил благодарность всем, кто отдал свой голос за кандидатов от «Единой России». Политическая партия набрала большинство голосов в парламенте Приморья. Кроме того, все четыре кандидата от партии власти, благодаря активной поддержке жителей края, прошли в Госдуму РФ. Губернатор заявил, что впереди решение множества вопросов и проблем, которые волнуют приморцев. Отдельно Олег Кожемяко отметил, что по его данным, в приоритете жителей края проблема медицины. В частности нехватки врачей в регионах. Этот вопрос он предложил решать достаточно кардинальным способом. «Как секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" предложу своим однопартийцам, депутатам приморского парламента из нового созыва существенно сократить расходы на функционирование аппарата Заксобрания края. Это позволит сэкономить десятки млн. рублей, которые мы направим на привлечение врачей в первичное звено на селе, в малых городах. И будут повышены доплаты к окладам, и будет увеличен размер социальных выплат. Уверен, мы найдём поддержку такого решения и новых депутатов Законодательного Собрания», — сообщил Олег Кожемяко. Свою поддержку губернатору уже успели высказать главы приморских муниципалитетов. Аэлита Вдовина Фото: primorsk.er.ru «Деньги будут тратить на врачей, а не на депутатов. Конечно, я положительно к этому отношусь. Не думаю, что кто-то будет плохо относиться такой хорошей идее. Почему бы и нет?», — рассказала глава Ханкайского муниципального округа Аэлита Вдовина. Не остался в стороне и глава Дальнереченского муниципального района Виктор Дернов. Виктор Дернов Фото: er.ru «Мы с губернатором не первый год работаем. Он всегда принимает взвешенные решения и правильные решения. Я думаю, что сокращение расходов на Заксобрание надо поддержать. Как глава района я лично его в этом поддержу и своих коллег попрошу. Медицину в крае действительно нужно усиливать. Нужны молодые врачи. А они будут при хорошей зарплате и достойных условиях. Думаю, что Заксобрание от этого сильно не пострадает, люди там тоже здравомыслящие и они тоже поддержат нашего губернатора. Я только за», — рассказал о своей позиции дальнереченский глава.

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