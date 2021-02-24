Мэрия Артема опровергла слухи о переходе Квона на другую работу

Сегодня, 24 февраля, в ряде приморских СМИ появилась информация о том, что действующий глава Владивостока Олег Гуменюк в начале марта уйдет в отставку, а на его место придет нынешний мэр Артема Вячеслав Квон.
В администрации Владивостока данную информацию никак не прокомментировали, но и не опровергли. А вот в мэрии соседнего города Артема поспешили развеять слухи.
«Глава АГО продолжает работать, реализуя вместе с жителями муниципалитета намеченные планы. Информацию о переходе Вячеслава Квона на другую работу мы не подтверждаем. Администрация АГО работает в штатном режиме», — рассказали в администрации Артемовского городского округа.
Примечательно, что если же Олег Гуменюк все же уйдет в отставку, то нового градоначальника будут выбирать депутаты Думы Владивостока из списка кандидатов, которые уже прошли одобрение специальной комиссии.