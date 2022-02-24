Путин выступил с экстренным обращением к гражданам России

— Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, — заявил Владимир Путин в телеобращении к нации.
По словам Владимира Путина, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины.
— Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции, — сказал Путин, слова которого приводит РБК.