Путин выступил с экстренным обращением к гражданам России

Путин выступил с экстренным обращением к гражданам России
Путин выступил с экстренным обращением к гражданам России
Сегодня, 13:45ПолитикаФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Трансляцию вёл телеканал «Россия-24».

— Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, — заявил Владимир Путин в телеобращении к нации.

По словам Владимира Путина, Россия не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Украины.

— Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции, — сказал Путин, слова которого приводит РБК.

Сюжеты:
Приморье
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