Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года в Приморье

Для расчета среднедушевого дохода берется суммарный доход всех членов семьи за год и делится сначала на 12, а затем на общее количество всех членов семьи. При этом доходы учитываются за период, предшествующий четырём месяцам до обращения. Если полученный результат будет меньше установленного в регионе ПМ, то можно рассчитывать на помощь, причем на каждого ребенка в семье, если он подходит по возрасту.