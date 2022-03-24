Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года в Приморье

Кому положены новые пособия от 8 до 16 лет в Приморском крае и какую сумму на детей смогут получить приморцы — расскажем в нашем материале.
Государственная финансовая поддержка будет назначаться всем семьям с учетом нуждаемости. Ранее такую помощь на детей старше 8 лет получали только родители, воспитывающие ребенка в одиночку, при условии, что второй родитель умер либо не указан в документе, а также при наличии решения суда об алиментах.
Теперь получать господдержку смогут и полные семьи, но при определенных условиях:
По данным Министерства труда и социальной политики Приморья, с апреля 2022 выплаты с 8 до 16 лет смогут получить около 30 тысяч семей в регионе. В ведомстве отметили, что в сложный кризисный период любая поддержка населения государством будет очень кстати, тем более для льготных категорий граждан и семей с детьми, проживающих за чертой бедности.
Семье, рассчитывающей получить дополнительную помощь на детей, придется пройти комплексную проверку нуждаемости, то есть подтвердить, что она относится к малообеспеченным.
Для расчета среднедушевого дохода берется суммарный доход всех членов семьи за год и делится сначала на 12, а затем на общее количество всех членов семьи. При этом доходы учитываются за период, предшествующий четырём месяцам до обращения. Если полученный результат будет меньше установленного в регионе ПМ, то можно рассчитывать на помощь, причем на каждого ребенка в семье, если он подходит по возрасту.
Пример. Если вы обратитесь за помощью в мае 2022-го, то в расчет будет браться доход за период с января по декабрь 2021-го.
В общую сумму будут включаться доходы обоих супругов (либо одного родителя, воспитывающего ребенка в одиночку), а также детей до 23 лет включительно (если они учатся на очном отделении и не состоят в браке). При этом в составе семьи при оценке общих доходов не учитываются граждане, отбывающие срок, лишенные родительских прав, находящиеся на принудительном лечении либо на полном гособеспечении.
Все официальные зарплаты и оплата услуг, включая денежные премии, включаются в перечень общих получаемых семьей доходов. Помимо этого, сюда относят:
Учитываются и суммы пособий, получаемых семьей от государства, кроме:
Также не учитываются средства, полученные от государства в связи со стихийным бедствием, террористическим актом либо другими чрезвычайными обстоятельствами.
Если у работоспособных членов семьи не было никаких доходов за период, то такую ситуацию нужно обосновать. Это называется «правило нулевого дохода», то есть у взрослого человека должна быть уважительная причина, по которой он остался без подтвержденных доходов.
Это может быть подтвержденный статус безработного, справка об очном обучении без начисления стипендии, уход за детьми до трёх лет или за инвалидом (ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет), отбывание наказания в местах лишения свободы, военная служба.
Также уважительной причиной является статус многодетной семьи либо единственного родителя для несовершеннолетних детей.
В условиях выплат господдержки семьям с детьми указывается, что при определении малоимущих должно учитываться и имущество, которое имеется в совокупной собственности семьи.
Получить господдержку можно, если в совместной семейной собственности:
Если недвижимость или транспорт предоставлены в качестве мер соцподдержки многодетным или семьям с инвалидами, то они учитываться не будут.
Размер матпомощи напрямую зависит от регионального ПМ, который установлен на ребенка. В Приморском крае этот показатель в 2022 году составляет 16 025 рублей. Таким образом:
Повышенный и максимальный размеры устанавливаются при условии, что при назначении базовой выплаты среднедушевой доход все еще не достигает ПМ.
Платить матпомощь будут ежемесячно. Но назначается она всего на год, после чего пособие придется переоформить.
Заранее оформить заявление не получится — услуга будет доступна только в мае. Это значит, что заявку на новое пособие можно будет подать только с 1 мая, хотя деньги будут начисляться уже с апреля.
Пример. Если вы обратитесь за матпомощью в мае, то деньги получите уже за два месяца: за апрель и за май.
Оформить услугу можно будет через региональное отделение Пенсионного фонда. Но в Минтруде обещали сделать доступной форму подачи заявления на «Госуслугах». Собирать документы можно уже сейчас, хотя обязанность по сбору необходимых сведений о семье возложена на госорганы.
Отказать от выплаты могут:
Перечисления будут приходить на банковскую карту системы «Мир» либо на любой текущий банковский счет.