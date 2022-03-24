Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года в Приморье

Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года в Приморье
Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года в Приморье
Сегодня, 23:01ПолитикаФото: pixabay.comПособие на детей от 8 до 16 лет
Новые выплаты пособий детям от 8 до 16 лет в 2022 году начнут начислять в апреле. Это абсолютно новый вид господдержки федерального уровня, на который смогут рассчитывать все семьи с невысоким доходом.

Кому положены новые пособия от 8 до 16 лет в Приморском крае и какую сумму на детей смогут получить приморцы — расскажем в нашем материале.

Кому положена выплата пособия на детей от 8 до 16 лет?

Государственная финансовая поддержка будет назначаться всем семьям с учетом нуждаемости. Ранее такую помощь на детей старше 8 лет получали только родители, воспитывающие ребенка в одиночку, при условии, что второй родитель умер либо не указан в документе, а также при наличии решения суда об алиментах.

Теперь получать господдержку смогут и полные семьи, но при определенных условиях:

  • если среднедушевой доход всей семьи не достигает прожиточного минимума (ПМ), установленного в субъекте Федерации;
  • если у совершеннолетних членов семьи есть подтвержденный минимальный доход либо подтверждение его отсутствия;
  • если имущество, принадлежащее семье, укладывается в определенные нормативы.

По данным Министерства труда и социальной политики Приморья, с апреля 2022 выплаты с 8 до 16 лет смогут получить около 30 тысяч семей в регионе. В ведомстве отметили, что в сложный кризисный период любая поддержка населения государством будет очень кстати, тем более для льготных категорий граждан и семей с детьми, проживающих за чертой бедности.

Как рассчитать среднедушевой доход?

Семье, рассчитывающей получить дополнительную помощь на детей, придется пройти комплексную проверку нуждаемости, то есть подтвердить, что она относится к малообеспеченным.

Для расчета среднедушевого дохода берется суммарный доход всех членов семьи за год и делится сначала на 12, а затем на общее количество всех членов семьи. При этом доходы учитываются за период, предшествующий четырём месяцам до обращения. Если полученный результат будет меньше установленного в регионе ПМ, то можно рассчитывать на помощь, причем на каждого ребенка в семье, если он подходит по возрасту.

Как рассчитать среднедушевой доход
Фото:pixabay.com

Пример. Если вы обратитесь за помощью в мае 2022-го, то в расчет будет браться доход за период с января по декабрь 2021-го.

В общую сумму будут включаться доходы обоих супругов (либо одного родителя, воспитывающего ребенка в одиночку), а также детей до 23 лет включительно (если они учатся на очном отделении и не состоят в браке). При этом в составе семьи при оценке общих доходов не учитываются граждане, отбывающие срок, лишенные родительских прав, находящиеся на принудительном лечении либо на полном гособеспечении.

Какие доходы учитываются?

Все официальные зарплаты и оплата услуг, включая денежные премии, включаются в перечень общих получаемых семьей доходов. Помимо этого, сюда относят:

  • пенсии и алименты;
  • получаемые студентами стипендии и другие выплаты от учебных заведений;
  • дивиденды от вкладов в банках и ценных бумаг;
  • прибыль от бизнеса;
  • выплаты по пенсионному страхованию;
  • доходы от сдачи в аренду имущества либо его продажи;
  • доходы по авторским заказам и от деятельности самозанятых.

Учитываются и суммы пособий, получаемых семьей от государства, кроме:

  • единоразовой выплаты от местного или регионального бюджета;
  • маткапитала (при условии оплаты жилья либо средств для реабилитации);
  • пособий на погребение;
  • выплат детям от 3 до 7 лет за считаемый период;
  • соцподдержки от региональных властей на оплату жилья либо транспорта либо в рамках соцконтракта;
  • пособий по уходу за детьми-инвалидами.

Также не учитываются средства, полученные от государства в связи со стихийным бедствием, террористическим актом либо другими чрезвычайными обстоятельствами.

Как подтвердить отсутствие дохода?

Если у работоспособных членов семьи не было никаких доходов за период, то такую ситуацию нужно обосновать. Это называется «правило нулевого дохода», то есть у взрослого человека должна быть уважительная причина, по которой он остался без подтвержденных доходов.

Какие доходы учитываются
Фото:pixabay.com

Это может быть подтвержденный статус безработного, справка об очном обучении без начисления стипендии, уход за детьми до трёх лет или за инвалидом (ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет), отбывание наказания в местах лишения свободы, военная служба.

Также уважительной причиной является статус многодетной семьи либо единственного родителя для несовершеннолетних детей.

Влияет ли имущество на решение по назначению пособия?

В условиях выплат господдержки семьям с детьми указывается, что при определении малоимущих должно учитываться и имущество, которое имеется в совокупной собственности семьи.

Получить господдержку можно, если в совместной семейной собственности:

  • не более одной квартиры (до 24 кв. м на одного члена семьи);
  • не более одного дома (до 40 кв. м на одного человека);
  • не более одной дачи;
  • не более одного гаража либо машино-места (исключение для многодетных, семей с инвалидами);
  • участки земли до 0,25 гектара в городе и до 1 гектара в сельской местности в регионе обращения;
  • не более одного автомобиля, но не старше пяти лет и мощностью менее 250 л. с. (исключение для многодетных, семей с инвалидами);
  • не более одного мотоцикла (исключение для многодетных, семей с инвалидами);
  • не более одного маломерного судна.

Если недвижимость или транспорт предоставлены в качестве мер соцподдержки многодетным или семьям с инвалидами, то они учитываться не будут.

Сколько будут выплачивать на детей от 8 до 16 лет?

Размер матпомощи напрямую зависит от регионального ПМ, который установлен на ребенка. В Приморском крае этот показатель в 2022 году составляет 16 025 рублей. Таким образом:

  1. Базовая сумма выплаты — 50%, то есть 8 012,50 рубля.
  2. Повышенный размер — 75%, то есть 12 018,75 рубля.
  3. Максимальный размер — 100%, то есть 16 025 рублей.

Повышенный и максимальный размеры устанавливаются при условии, что при назначении базовой выплаты среднедушевой доход все еще не достигает ПМ.

Платить матпомощь будут ежемесячно. Но назначается она всего на год, после чего пособие придется переоформить.

Сколько будут выплачивать на детей
Фото:pixabay.com

Как оформить выплату пособия?

Заранее оформить заявление не получится — услуга будет доступна только в мае. Это значит, что заявку на новое пособие можно будет подать только с 1 мая, хотя деньги будут начисляться уже с апреля.

Пример. Если вы обратитесь за матпомощью в мае, то деньги получите уже за два месяца: за апрель и за май.

Оформить услугу можно будет через региональное отделение Пенсионного фонда. Но в Минтруде обещали сделать доступной форму подачи заявления на «Госуслугах». Собирать документы можно уже сейчас, хотя обязанность по сбору необходимых сведений о семье возложена на госорганы.

Отказать от выплаты могут:

  • если на момент подачи заявления ребенку исполнилось 17 лет либо еще нет 8 лет;
  • если родитель (оба родителя) лишены родительских прав;
  • если семья переехала за границу на постоянное место жительства;
  • если семья получает доходы или имеет имущество сверх норм, установленных законодательными нормативами.

Перечисления будут приходить на банковскую карту системы «Мир» либо на любой текущий банковский счет.

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