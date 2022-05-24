Глава Приморья существенно поднялся в рейтинге активности по социальным сетям

При составлении рейтинга учитывается активность в двух социальных сетях и одном мессенджере: ВК, ОК и Telegram. При анализе используются данные о количестве постов, их разнообразии, реакции пользователей на них, а также полноценная эксплуатация всего предоставляемого платформами инструментария.