Глава Приморья существенно поднялся в рейтинге активности по социальным сетям

Глава Приморья существенно поднялся в рейтинге активности по социальным сетям
Глава Приморья существенно поднялся в рейтинге активности по социальным сетям
Сегодня, 15:45ПолитикаФото: 1MI
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поднялся на 24 пункта в обновлённом рейтинге активности глав регионов в социальных сетях по версии «Агентства политических и экономических коммуникаций».

Рейтинг составляется еженедельно. В период с 9 по 15 мая индекс активности главы Приморья вырос с 56-й позиции до 32-й в сравнении с предыдущей неделей.

При составлении рейтинга учитывается активность в двух социальных сетях и одном мессенджере: ВК, ОК и Telegram. При анализе используются данные о количестве постов, их разнообразии, реакции пользователей на них, а также полноценная эксплуатация всего предоставляемого платформами инструментария.

Олег Кожемяко вошёл в ТОП-3 самых активных глав регионов Дальнего Востока в социальных сетях.

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Приморье
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