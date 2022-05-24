Госдума пообещала не щадить поджигателей лесов в Приморье

Государственная Дума России одобрила во втором чтении проект об увеличении штрафов в десять раз для граждан, спровоцировавших лесные пожары.

Согласно документам на сайте «Системы обеспечения законодательной деятельности», теперь нарушителям придётся заплатить от 15 до 30 тысяч рублей (было от 1,5 до 3 тысяч). Это для граждан. Но для юридических лиц и прочих организаций суммы значительно выше. Должностные лица отдадут за поджог лесов от 20 до 40 тысяч (было от 10 до 20 тысяч), юридические лица расплатятся суммами от 100 до 400 тысяч рублей (было от 50 до 200 тысяч). А вот за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и на участках, не отделённых противопожарной полосой от деревьев, штраф составит: для обычных прохожих — от 30 до 40 тысяч рублей (было от 3 до 4 тысяч), для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч (было от 15 до 20 тысяч), для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей (было от 150 до 250 тысяч). В Приморье ещё в начале мая вопросом наказания поджигателей озаботился глава региона Олег Кожемяко. В ходе профильного совещания он указал на необходимость усилить работу по привлечению к ответственности нарушителей противопожарного режима. — Здесь не может быть никаких промедлений и снисхождений. Если есть нарушение закона, значит, должно быть неотвратимое наказание. И неважно, кто нарушитель — рядовой человек, выжигающий траву, потому что она мешает сбору дикоросов, фермер, которому проще пустить пал, чем навести порядок на своём участке, или глава поселения или муниципалитета, не организовавший правильно работу, из-за чего нанесён ущерб и создалась угроза жизни и здоровью людей. Только так мы сможем приучить и руководителей, и население к выполнению законных требований, — подчеркнул губернатор. Ранее сообщалось, что пожары в Приморье могут быть делом рук «чёрных лесорубов». У специалистов есть основания предполагать, что умышленные поджоги — месть за существенный удар, который по нелегальной деятельности нанесли правоохранители в начале 2022 года.

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