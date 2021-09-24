В Приморье деньги будут тратить на врачей, а не депутатов

В своем видеообращении по случаю окончания выборов, Олег Кожемяко поблагодарил приморцев за то, что они голосовали за «Единую Россию» и рассказал о дальнейших шагах фракции.
Отметим, что партия власти набрала большинство в приморском парламенте, а все 4 кандидата прошли в Госдуму.
По словам секретаря приморского отделения «Единой России» Олега Кожемяко, приморцев волнует немало проблем, которые следует решать в ближайшее время. Однако самой животрепещущей темой для жителей края стала медицина. В муниципалитетах наблюдается нехватка врачей и Олег Кожемяко знает, как можно решить эту проблему.
В ближайшее время он намерен предложить своим сопартийцам, приморским депутатам нового созыва, сократить финансирование на аппарат Заксобрания края. По словам губернатора, таким образом освободятся сотни миллионов рублей.
«...которые мы направим на привлечение врачей в первичное звено на селе, в малых городах. И будут повышены доплаты к окладам, и будет увеличен размер социальных выплат», — рассказал губернатор.
В поддержке самих депутатов Законодательного собрания Олег Кожемяко не сомневается.
Несмотря на недавнее заявление главы региона, его инициатива уже была воспринята позитивно и нашла поддержку представителей приморских властей.
«Считаю, что сокращение расходов на содержание аппарата действительно высвободит часть средств. Их можно направить на привлечение врачей в малые города, увеличить им оклады. Я думаю это разумное решение. А главное оперативное и своевременное. Это будет хорошим первым шагом нового собрания», — заявил Александр Ребров, депутат Думы городского округа Большой Камень.
С энтузиазмом идею губернатора воспринял и председатель Думы Кировского муниципального района Максим Хуторной.
«Безусловно любые меры направленные на поддержку здравоохранения будут приветствоваться как и у однопартийцев, так и у всего населения. Конкретно в нашем Кировском районе проблема с недостатком специалистов в системе здравоохранения достаточно большая. Поэтому если эта инициатива поможет хотя бы частично решить эту проблему — это будет очень здорово», — сообщил Хуторной.