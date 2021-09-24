В Приморье деньги будут тратить на врачей, а не депутатов

В Приморье деньги будут тратить на врачей, а не депутатов
В Приморье деньги будут тратить на врачей, а не депутатов
Сегодня, 10:09ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Глава Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением перестать тратить деньги на депутатов и направить высвободившиеся финансы на привлечение медиков в муниципалитеты. Он не сомневается, что новый созыв парламентариев Приморья его поддержит.

В своем видеообращении по случаю окончания выборов, Олег Кожемяко поблагодарил приморцев за то, что они голосовали за «Единую Россию» и рассказал о дальнейших шагах фракции.

Отметим, что партия власти набрала большинство в приморском парламенте, а все 4 кандидата прошли в Госдуму.

По словам секретаря приморского отделения «Единой России» Олега Кожемяко, приморцев волнует немало проблем, которые следует решать в ближайшее время. Однако самой животрепещущей темой для жителей края стала медицина. В муниципалитетах наблюдается нехватка врачей и Олег Кожемяко знает, как можно решить эту проблему.

В ближайшее время он намерен предложить своим сопартийцам, приморским депутатам нового созыва, сократить финансирование на аппарат Заксобрания края. По словам губернатора, таким образом освободятся сотни миллионов рублей.

Олег Кожемяко
Фото:er.ru

«...которые мы направим на привлечение врачей в первичное звено на селе, в малых городах. И будут повышены доплаты к окладам, и будет увеличен размер социальных выплат», — рассказал губернатор.

В поддержке самих депутатов Законодательного собрания Олег Кожемяко не сомневается.

Несмотря на недавнее заявление главы региона, его инициатива уже была воспринята позитивно и нашла поддержку представителей приморских властей.

Александр Ребров
Фото:er.ru

«Считаю, что сокращение расходов на содержание аппарата действительно высвободит часть средств. Их можно направить на привлечение врачей в малые города, увеличить им оклады. Я думаю это разумное решение. А главное оперативное и своевременное. Это будет хорошим первым шагом нового собрания», — заявил Александр Ребров, депутат Думы городского округа Большой Камень.

С энтузиазмом идею губернатора воспринял и председатель Думы Кировского муниципального района Максим Хуторной.

Максим Хуторной
Фото:er.ru

«Безусловно любые меры направленные на поддержку здравоохранения будут приветствоваться как и у однопартийцев, так и у всего населения. Конкретно в нашем Кировском районе проблема с недостатком специалистов в системе здравоохранения достаточно большая. Поэтому если эта инициатива поможет хотя бы частично решить эту проблему — это будет очень здорово», — сообщил Хуторной.

Сюжеты:
Приморье
медицинаЗдравоохранениеполитикаВрачиПриморьефинансирование
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