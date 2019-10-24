Никита Исаев: В Приморье осознают катастрофичность ситуации

- Не только Уссурийской. Помните, этим летом лесная тема была главной информационной повесткой? Я еще тогда говорил: резонанс необходимо повернуть на пользу обществу. То есть не просто говорить о том, как все плохо в лесной отрасли, но и заставить власти в этой самой отрасли навести порядок. Увы, все те, кто должен бы этим заняться (Правительство, Госдума, «Единая Россия»), самоустранились от проблемы или же занимаются имитацией работы.