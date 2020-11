Никита Исаев: В Приморье осознают катастрофичность ситуации

"Порядок будет наведен, не сомневайтесь", - уверен известный политик и эксперт Первого канала

«Порядок будет наведен, не сомневайтесь», - уверен известный политик и эксперт Первого канала Никита ИСАЕВ, известный политик и лидер движения «Новая Россия» дал газете «Золотой Рог» эксклюзивное интервью по итогам двухдневной поездки во Владивосток. - Никита Олегович, Вы провели несколько насыщенных рабочих дней в Приморье. Одной из ключевых тем визита стал вопрос сохранения уникальной Уссурийской тайги. - Не только Уссурийской. Помните, этим летом лесная тема была главной информационной повесткой? Я еще тогда говорил: резонанс необходимо повернуть на пользу обществу. То есть не просто говорить о том, как все плохо в лесной отрасли, но и заставить власти в этой самой отрасли навести порядок. Увы, все те, кто должен бы этим заняться (Правительство, Госдума, «Единая Россия»), самоустранились от проблемы или же занимаются имитацией работы. Хорошо, не занимаются они – занимаюсь я. Сейчас активно разрабатывается концепция «Русский лес-2030», которая определит основы новой политики отрасли в федеральном масштабе, сможет спасти наши леса и ликвидировать бардак в лесном хозяйстве. Ей предшествует большая работа в регионах. Изучается ситуация, собираются и суммируются мнения профессионалов (лесопромышленников, экологов, экспертов), вырабатываются и обобщаются предложения. Потом из этого вырастет федеральный документ. Вот во Владивостоке мы провели очень продуктивный круглый стол с практиками и профессионалами лесной отрасли края. Они видят проблему и знают, как ее решать. Хотелось бы, чтобы и Кожемяко их услышал. В целом, сложилось ощущение, что осознание катастрофичности ситуации и необходимости больших перемен в Приморском крае присутствует на всех уровнях, и способно объединить людей. - Где проблема стоит острее, в Приморье или в Хабаровском крае? И какова специфика? - Сохранение лесов – в равной степени очень большая проблема для обоих регионов. Пожалуй, она здесь стоит даже острее, чем во многих других регионах России хотя бы в силу географического фактора. Москва, которая диктует правила и должна следить за их соблюдением, – далеко. А Китай, который много и охотно покупает, не сильно заморачиваясь вопросами законности происхождения поставляемой древесины, – близко. В Хабаровском крае в этой сфере огромные проблемы. Ситуация вокруг гигантского лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим» в Ванино, коррупционный скандал вокруг предприятий «Азия лес» и «Логистик лес», приведший к арестам экс-министра природных ресурсов и одного их крупнейших лесопромышленников края, скандал со сплошной «псевдосанитарной» вырубкой в районе уникального озера Амут, – все это говорит о том, что навести порядок в лесной отрасли необходимо как можно скорее. И порядок будет наведен, не сомневайтесь. Хабаровским лесам тоже будет уделено внимание в концепции «Русский лес-2030». Газета «Золотой Рог», Владивосток.

