У Кожемяко и близко нет достойных оппонентов - эксперт

Известный политик - «сниматель губернаторов» рассказал, почему губернатору не выгодны сейчас прямые выборы мэра Никита ИСАЕВ, известный политик и лидер движения «Новая Россия» дал газете «Золотой Рог» эксклюзивное интервью по итогам двухдневной поездки во Владивосток. - Никита Олегович, Вы провели несколько насыщенных рабочих дней в Приморье… - Почему только в Приморье? Я и в Хабаровск заезжал на пару часов. Пообщался с людьми, изучил обстановку. Может, наведаюсь и туда, хотя в ближайших планах этой остановки точно нет. Впереди Нижний Новгород, Ярославль, Тамбов. Чуть позже Челябинск, Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар… Работы очень много. Региональная повестка сегодня такова: вал проблем и никакой возможности пробить информационную стену. Читаешь местные СМИ – тишина, покой, отличный заботливый губернатор, такой же мэр. Оба – о благе народа пекутся с утра до ночи без перерыва на обед. А пообщаешься с людьми – картина совсем иная. Мне в соцсетях постоянно пишут из регионов, где дела все хуже и хуже. Кому-то из Москвы это не заметно, но я-то постоянно в пути, много где бываю и вижу картину реальную. И это касается практически любого региона страны. Свою миссию в том числе я вижу и в выводе местной проблематики на федеральный уровень. С одной стороны, Москве стоит видеть реальную картину того, что происходит в стране. С другой – пример Владивостока. Запущена честная открытая дискуссия, где насыщается смыслами местная оппозиция. Разбудить которую я тоже вижу одной из своих миссий. Все должно решаться в диалоге. Очень бы хотелось, чтоб и власть к этому диалогу присоединялась, но так, увы, бывает не всегда и не везде. Вот во Владивостоке мы оппозицию разбудили. Ее ведь там нет сейчас фактически. И последний раз такая частная прямая дискуссия была в 2017 году, в мой последний визит сюда. Поймите правильно, реальная оппозиция – это не крикливые «красные губернаторы», за которыми, наверное, с нескрываемым профессиональным интересом наблюдают светила психиатрии. Реальная оппозиция – это в первую очередь конструктив. Он наметился в Приморье. Мешают мэр, бывшие губернаторы, старые элиты, предприниматели, силовики... Но существенные подвижки есть. Диалог запущен, и губернатору придется выполнять свои обещания. А если нет – оппозиция о них напомнит. - Чем, на ваш взгляд, отличается оппозиция во Владивостоке и Хабаровске? В Приморье оппозиция лишь зарождается. При этом есть огромный запрос со стороны людей на оппозицию – смелую, публичную, действующую, способную встать вровень с губернатором Кожемяко, у которого сейчас в крае и близко нет достойных оппонентов, и обеспечить достойную политическую конкуренцию в интересах развития края, в интересах его жителей. И в крае есть не только большой запрос на такую оппозицию, но и достаточный потенциал, чтобы этот запрос удовлетворить в полной мере. Созданием такой оппозиции в крае я уже занимаюсь, и мы обязательно добьемся успеха. Добьемся мы его и в Хабаровске, и в масштабах страны. - Если сравнивать Приморье и Хабаровский край, то оба региона можно назвать протестными. Но в одном из них представителю не прокремлевской партии удалось победить, а в другом нет. Почему? - Ну, во-первых, я бы не относил ЛДПР к числу настолько уж оппозиционных Кремлю партий, насколько ее считают таковой многие избиратели. Как, впрочем, и КПРФ. А во-вторых, как я уже говорил, мне, например, на месте Кожемяко было бы не по себе, если бы пришлось «побеждать» на выборах таким способом. Думаю, что и сам он чувствует нечто подобное. А во Владивостоке еще и попытка протащить кандидатуру Тарасенко стала большим провалом кремлевской кадровой политики. В результате после целой череды поражений в той же Владимирской области, Хакасии, в Хабаровске и т. п. власть встряхнулась, и Владивосток превратился для нее в своеобразный последний рубеж, на удержание которого были брошены все силы и средства. Выборов, по сути, не было, было назначение после показательного боя с техническими оппонентами, которые послушно «легли» еще до стартового гонга. И работала над этим вся московская машина. Вот и все. - Кстати, во Владивостоке вопрос с выборами мэров «положили под сукно», несмотря на обещания, а в Хабаровске нет… - Вопрос выборов мэров, вопрос возможности людей самим себе выбирать городскую власть, которая должна быть им подотчетна и подконтрольна, я считаю принципиальным вопросом соблюдения конституционных свобод, а не вопросом политической конъюнктуры. Пока же он в Приморье и Хабаровском крае решается с точки зрения «выгодно – не выгодно». Фургалу сейчас выгодно, а Кожемяко - нет. У Кожемяко тоже первый год, и тоже «медовый месяц». Но тащить на себе дискредитированную и токсичную «Единую Россию» – непосильная ноша даже в такой ситуации. А собственная вертикаль для эффективного управления регионом ему нужна. Сложно осуждать Кожемяко в такой ситуации, хотя я, конечно, считаю, что зря он в этом вопросе выбрал путь наименьшего сопротивления и наименьших затрат усилий. - Как вы считаете, связан ли перенос центра федерального округа из Хабаровска во Владивосток с тем, что во Владивостоке губернатор единоросс, а в Хабаровске нет? По большому счету, не думаю, что один регион много от такого переноса потерял, а другой приобрел. Городские власти Владивостока даже скорее потеряли. Ведь они рассчитывали получить комплекс зданий, в которые переехало полпредство, в пользование города. А теперь там сидят федеральные чиновники. А вообще, не столь важно, где пребывает полпред. На Северном Кавказе, например, его резиденция расположена не в Ставрополе, Грозном или, допустим, Махачкале, а в довольно провинциальном курортном Пятигорске. И ничего, работает.

