У Кожемяко и близко нет достойных оппонентов - эксперт

- Почему только в Приморье? Я и в Хабаровск заезжал на пару часов. Пообщался с людьми, изучил обстановку. Может, наведаюсь и туда, хотя в ближайших планах этой остановки точно нет. Впереди Нижний Новгород, Ярославль, Тамбов. Чуть позже Челябинск, Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар… Работы очень много. Региональная повестка сегодня такова: вал проблем и никакой возможности пробить информационную стену. Читаешь местные СМИ – тишина, покой, отличный заботливый губернатор, такой же мэр. Оба – о благе народа пекутся с утра до ночи без перерыва на обед. А пообщаешься с людьми – картина совсем иная. Мне в соцсетях постоянно пишут из регионов, где дела все хуже и хуже. Кому-то из Москвы это не заметно, но я-то постоянно в пути, много где бываю и вижу картину реальную.