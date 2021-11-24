Экс-директор порта возглавил Приморское территориальное управление Росрыболовства

— Руслан Владимирович родился на Дальнем Востоке. Имеет опыт работы на Сахалине, возглавлял Корсаковский морской торговый порт, — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник.
Олег Кожемяко пожелал успехов Руслану Румянцеву на новом месте работы и обозначил основные направления совместной работы правительства края и теруправления. Они касаются охраны водных биологических ресурсов, развития марикультуры, достойной заработной платы инспекторов рыбоохраны. Губернатор высказался за сохранение нерестилищ и увеличение естественным путем популяции лососей.
— Нужно навести порядок в деятельности рыборазводных заводов, оценить их эффективность, насколько за последние годы увеличился объем лососевых пород, которые выпускаются в реки. Я категорически против загородок, которые не пропускают рыбу на нерест, предприятий по забою лосося и производству икры, — заявил глава Приморья.