Экс-директор порта возглавил Приморское территориальное управление Росрыболовства

Экс-директор порта возглавил Приморское территориальное управление Росрыболовства
Экс-директор порта возглавил Приморское территориальное управление Росрыболовства
Сегодня, 14:27ПолитикаФото: pixabay.com
Сегодня новый руководитель Приморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Руслан Румянцев был представлен губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

— Руслан Владимирович родился на Дальнем Востоке. Имеет опыт работы на Сахалине, возглавлял Корсаковский морской торговый порт, — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник.

Олег Кожемяко пожелал успехов Руслану Румянцеву на новом месте работы и обозначил основные направления совместной работы правительства края и теруправления. Они касаются охраны водных биологических ресурсов, развития марикультуры, достойной заработной платы инспекторов рыбоохраны. Губернатор высказался за сохранение нерестилищ и увеличение естественным путем популяции лососей.

— Нужно навести порядок в деятельности рыборазводных заводов, оценить их эффективность, насколько за последние годы увеличился объем лососевых пород, которые выпускаются в реки. Я категорически против загородок, которые не пропускают рыбу на нерест, предприятий по забою лосося и производству икры, — заявил глава Приморья.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ПриморьеРосрыболовство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы