Коммунисты единогласно выступили против повышения зарплат бюджетникам и социальных выплат

Коммунисты единогласно выступили против повышения зарплат бюджетникам и социальных выплат
Коммунисты единогласно выступили против повышения зарплат бюджетникам и социальных выплат
Сегодня, 16:56ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
КПРФ бойкотировала принятие первое чтение проекта бюджета на 2022 год на очередном заседании ЗСПК. Коммунисты единогласно проголосовали против.

Против увеличения финансирования на ремонт дорог, медучреждений и учебных заведений, поднятия зарплаты преподавателям, медикам, егерям, сотрудникам МЧС и трудящимся социальной сферы. А также против выплат мер соцподдержки населения, которых в следующем году будет уже 122.

И это при том, что проект бюджета на новый год заранее обсудили и с населением края и с другими парламентариями.

В важном для всех жителей края документе предусмотрели дополнительные расходы по важным направлениям социальной политики. Предварительно была проведена целая серия общественных слушаний, на которых приморцы смогли озвучить свои жалобы и пожелания.

Житель Спасска-Дальнего в соцсетях обратил внимание, на необходимость финансирования работ по ремонту монумента «Штурмовые ночи Спасска», который поставли в честь освобождения города от иностранных интервентов и белогвардейцев в 1922 году.

Тем не менее, депутаты Заксобрания Приморья от КПРФ — Акимов, Беспалов, Васюкевич, Долгачев, Кочугова, Ляшенко, Сорокин, Сустов, Телелюева, Терендина и Шульга — единогласно высказались против принятия этого важного документа. Видимо просьбы и пожелания приморцев для них оказались пустым звуком.

Свое время они посвятили не работе на общее благо жителей Приморья, а на «акцию» поддержки своего сопартийца Артема Самсонова. На своих экранах коммунисты демонстрировали надпись «Свободу Самсонову».

Его, кстати, задержали правоохранители по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к 11-летнему ребенку. Подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.

Проект бюджета Приморья на 2022 годы включал в себя:

  • увеличение доли расходов бюджета на социально-культурную сферу до 61,75%
  • выделения 25,7 миллиардов рублей на 122 меры поддержки населения Приморья
  • финансирование в размере 17 миллиардов рублей на дороги
  • выделения муниципалитетам дополнительных 47,1 миллиарда рублей.

Также правительство Приморья работает над обновлением подхода к расчету зарплат работников краевых госучреждений. По общеотраслевым профессиям будет установлен едный оклад и устанолен едины подход к формированию фонда на стимулирующие выплаты. В итоге зарплата низкоквалифицированных рабочих будет установлена на уровне МРОТ.

С начала 2022 года запланировано повышение зарплат для работников лесного хозяйства, гражданской обороны, ЧС и ветеринарии.

Ставка пожарного возрастет почти в полтора раза с 28 до 42 тысяч рублей. Ветеринара с 28,4 до 50,3 тысяч рублей. Лесного пожарного с 24,3 до 40.7 тысяч рублей.

Не смотря на действия коммунистов, проект бюджета на 2022 год был все же принят. Остается надеяться, что ко второму чтению, которое состоится 17 декабря члены КПРФ одумаются и займутся работой, для которой их и избрали приморцы.

Сюжеты:
Приморье
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