Муниципальные округа не дотерпят до единого дня голосования-2020

Количество депутатов в будущих окружных думах останется прежним – по 15 человек в Анучинском и Чугуевском округах, и 19 человек – в Пограничном. Все новые депутаты, как и сейчас, будут избраны по одномандатным округам. Отметим, что думы Чугуевского и Анучинского районов избирались в 2015 году, Пограничного района – в 2018 году. Таким образом, если на первых двух территориях депутаты отработают практически весь срок полномочий, то в Пограничном районе (округе) ротация случится уже через 1,5 года после последних выборов.