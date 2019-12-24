Муниципальные округа не дотерпят до единого дня голосования-2020

Муниципальные округа не дотерпят до единого дня голосования-2020

24 декабря 2019, 12:52
Политика
Выборы в созданных недавно округах состоятся за полгода до Единого дня. Спешка обусловлена необходимостью скорейшего принятия уставов

Выборы депутатов в созданных недавно в Приморье муниципальных округах состоятся 15 марта 2020 года – за полгода до Единого дня голосования. Спешка обусловлена необходимостью скорейшего принятия уставов новых муниципальных образований, которые появятся на карте региона 1 января.

Напомним, что законы об образовании Чугуевского, Анучинского и Пограничного мунокругов были приняты в сентябре 2019 года и вступают в силу с 1 января. Мунокруга образованы путем упразднения городских и сельских поселений, ранее входивших в состав аналогичных муниципальных районов. Для завершения реформы МСУ на этих территориях необходимо избрать представительные органы власти, которые примут устав, и провести конкурсы на замещение должности главы территории.

На минувшей неделе депутаты Чугуевского (пока еще) района назначили выборы своих «преемников» на 15 марта 2020 года. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 3 февраля. Ожидается, что в ближайшие дни аналогичные решения о назначении выборов будут приняты в Пограничном и Анучино. Расходы на проведение «внеочередных» избирательных кампаний, связанных с образованием трех муниципальных округов, оцениваются примерно в 10 млн рублей.

Количество депутатов в будущих окружных думах останется прежним – по 15 человек в Анучинском и Чугуевском округах, и 19 человек – в Пограничном. Все новые депутаты, как и сейчас, будут избраны по одномандатным округам. Отметим, что думы Чугуевского и Анучинского районов избирались в 2015 году, Пограничного района – в 2018 году. Таким образом, если на первых двух территориях депутаты отработают практически весь срок полномочий, то в Пограничном районе (округе) ротация случится уже через 1,5 года после последних выборов.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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