Олег Кожемяко: "Здесь не просто много работы..."

Что мы и наблюдали. Для формирования критически настроенных социальных групп были поводы, и они остаются. Мы прекрасно это осознаем и чувствуем свою ответственность. Но, вы тоже это видите, есть немало людей, которые претендуют на лидерство и просто говорят, что власть ни на что не годная, популистски обещая что-то решить, построить… Не говорят только, как это сделать. Сегодня очень много политических вбросов, которым люди так охотно верят. По-человечески меня это тоже очень волнует. В истории нашей страны много примеров, когда вот такие настроения в итоге сметали все, и страна превращалась в хаос, люди убивали друг друга по идеологическим соображениям.