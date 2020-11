Олег Кожемяко: "Здесь не просто много работы..."

Губернатор подвел итоги первого года работы на посту главы Приморского края

Губернатор подвел итоги первого года работы на посту главы Приморского края Год назад (16 декабря) Олег КОЖЕМЯКО вступил в должность губернатора Приморского края. По существу, в выборной гонке он победил не своих соперников, а недоверие к власти и уже зримый протест, которые сформировались в обществе. Протест против бездействия предыдущей команды, против вранья и выборного произвола. Приморцы не захотели быть моральными «погорельцами» после виртуального «пожара» на избирательном участке, где под предлогом эвакуации подчистили избирательные бюллетени. Но предвыборная буза на главной городской площади города была не единственной «горячей точкой», в крае митинговали обманутые дольщики, владивостокцы объединялись против точечной застройки, находкины – против угольной пыли, etc. Формируя рабочий план уже после избрания, Олег Кожемяко, прежде всего, имел в виду эти обстоятельства и очень неважные позиции Приморского края в социальных вопросах. Он – не чужак, ему не нужны были «большие проезды» по городам и селам, чтобы составить не отраженное, а собственное представление о состоянии дел. Повестка развития возможна только при консолидации общества, определении единых координат для всех органов власти в крае. Год был очень непростым, по-человечески признался Олег Николаевич на предновогодней встрече с руководителями СМИ. О «горячих» точках - Тяжелых моментов в этом году было немало. Но сегодня с утра у меня был праздник – мы сдавали дом на проспекте Красного Знамени. Те, кто получил ключи, ждали этого события более 10 лет!!! Он был заложен еще в 2007 году. За эти годы люди, отдавшие деньги в долевое строительство, просто потеряли надежду, а при этом многие еще и платили ипотеку, за съемное жилье. Они смотрели на долгострой, на заброшенные дома рядом и уже ни во что не верили. Нужна была воля, чтобы при отсутствии подрядчика, истраченных деньгах вернуть стройку к жизни, провести экспертизу, вновь подготовить необходимую документацию. Сегодня я видел радость людей. Наверное, это и есть те благодарные моменты за работу, которую мы делали все вместе: администрация края совместно с федеральными органами власти, с помощью президента, который принял эту проблему. Краю были выделены дополнительные средства, на следующий год мы будем ими покрывать понесенные расходы. Мы структурировали работу, есть алгоритм действий, видим перспективу решения вопросов для других дольщиков, их еще достаточно, минимум пару лет будем с этим разбираться. Во многих вопросах мне был полезен опыт, полученный в других субъектах Федерации. Это касается принятия региональных законов о детях войны, об обеспечении жильем детей-сирот; расселения ветхого жилья. Здесь не просто много работы, но и большое количество сложных моментов, которые нужно как-то решать. К примеру, как расселить многодетную семью из ветхого жилья при существующих нормативах? Мы глубоко погрузились в проблему жилья для детей-сирот. Всю политику по Приморскому краю в этом вопросе администрировал один департамент. Как это получалось, мы видим по количеству и качеству приобретенного жилья. Мы подключили муниципалитеты, им многие вопросы виднее. В этом году обеспечим своим жильем порядка 700 детей-сирот. То, что удалось сдвинуть этот камень, меня тоже делает счастливее. За год я не раз бывал в Находке, которая гремела на всю страну. И как бы там ни было, уголь стал меньше пылить. И дальше будем в этом направлении двигаться. Понятно, что о полном запрете перегрузки угля речи быть не может, на этом пока стоит экономика города, но инвестировать в современные технологии мы стивидоров заставим. Горячими точками для меня были моногорода, где у людей возникала реальная угроза потери работы. Это дальнегорское предприятие «Бор», которое находилось на стадии закрытия, - минус 2,5 тысячи рабочих мест. Сейчас мы взялись за Михайловскую птицефабрику. Она уже приняла 150 человек работающих. Восстановление предприятия - сложный путь с юридической точки зрения, имея в виду аресты имущества и прочее. Но мы не говорим людям, что это ваши проблемы, прекрасно понимая, что такое поселок Заводской. И хорошо, что нашелся инвестор. Вот эти, наверное, проблемы, которые накаляли общество, не видевшее реакции властей, мы и старались шаг за шагом решать. Потому что людей, которые не видят результата работы власти, очень легко использовать в любых политических целях. Стабильность - не равно популизм Что мы и наблюдали. Для формирования критически настроенных социальных групп были поводы, и они остаются. Мы прекрасно это осознаем и чувствуем свою ответственность. Но, вы тоже это видите, есть немало людей, которые претендуют на лидерство и просто говорят, что власть ни на что не годная, популистски обещая что-то решить, построить… Не говорят только, как это сделать. Сегодня очень много политических вбросов, которым люди так охотно верят. По-человечески меня это тоже очень волнует. В истории нашей страны много примеров, когда вот такие настроения в итоге сметали все, и страна превращалась в хаос, люди убивали друг друга по идеологическим соображениям. Обеспечение стабильности – сложная задача. Легче всего сносить, критиковать, привлекая на свою сторону незащищенных, старшее поколение, детей, у которых еще не сформировалось свое мнение, и вселяя в них неуверенность в будущем. Потом мы начинаем вспоминать предыдущее время как самое стабильное. «Мы хотим перемен», помните, все пели, любили Виктора Цоя. Перемены произошли, к чему они привели? Начало 2000-х годов - отсутствие каких-либо социальных гарантий, многомесячные задолженности по зарплате. И у нас здесь, во Владивостоке, были организованы определенные «социальные» группы, которые определяли и политику города, и влияние на ту или иную власть. Где-то они были криминализированы, где-то олигархические. Они могли влиять на прессу, расставлять свой депутатский корпус – так город жил. Почему-то я это время нередко вспоминаю. Строить нельзя разрешить… Точечная застройка Владивостока уходит корнями именно в начало 2000-х годов. За последние годы право распоряжения землей неоднократно передавалось от края к городу и наоборот. Земля раздавалась в интересах определенных групп. К чему это приводило? Наглядные пример – здание Фреш Плазы, которое закрыло прекрасный вид на Семеновский ковш. В Косом переулке поставили еще одно высотное здание, и пошло-поехало. Во Владивостоке было выделено много участков без инфраструктуры, без подъездов, стоянки для машин, а главное - без учета интересов населения. Не буду обобщать, в городе много успешных жилых проектов, но немало и застройщиков, которые просто взяли участки, не имея денег на строительство. Логика такая: взять хорошее место на входе дешевле, потом можно подороже продать. Самое неприятное, что бесплатная раздача участков резидентам Свободного порта Владивосток только усугубила проблему с точечной застройкой. Вот она и полыхнула, сейчас пытаемся тушить пожар. Не буду называть конкретные адреса, но мы должны тщательно проанализировать, что имеем на сегодняшний день. А имеем мы 200 га розданной земли и потерю для бюджета Владивостока 8 млрд рублей. Они были бы лишними для городской казны? Чтобы вы понимали, приведу пример: бюджет Владивостока с населением 700 тыс. человек – 12 млрд рублей, Южно-Сахалинска, где население чуть более 200 тыс., – 25 млрд. Может быть, бесплатная раздача земли была чрезмерной льготой? Нигде этот самый ценный ресурс не раздавался даром для организации бизнеса, даже основатели Владивостока, его первые предприниматели – Чурин, Янковские, Кунст и Альберс, Семенов – покупали землю. А режим порто-франко предполагал, главным образом, беспошлинную торговлю, и эта льгота работала, развивала регион. У нас же получилось так: заплатил консалтинговой компании за бизнес-план, стал резидентом СПВ, увидел пустующий сквер – получай землю. Можно поставить забор и в течение 5 лет вложить в этот участок 5 млн рублей. Дальше он становится твоим на 70 лет! Что от этого получает город? Забор и возмущение жителей микрорайона, которые не понимают, почему они должны от этого страдать. Мы увидели эту проблему уже на практике, доложили о ней в Минвостокразвития, Юрию Петровичу ТРУТНЕВУ и нашли понимание. Закон будет меняться. При этом мы будем всячески поддерживать тех инвесторов, у кого законным образом оформлена земля, а заявленные проекты согласованы с городом. Наше главное условие – живите в согласии с окружающими. Но наша заинтересованность - не в точечной застройке, которая никак не решает вопрос обеспечения жильем в массовом количестве. Нам необходимо строить много, и квартиры должны быть доступны большому количеству людей, в том числе, молодежь должна видеть возможность приобретения собственных квадратных метров в ипотеку. Это критическое условия для закрепления здесь населения. Мы понимаем, что город может развиваться в направлении Надеждинского района, Артема, и наша задача на 2020-й год - подготовить проектно-сметную документацию по инженерному обустройству территорий, где можно будет вести комплексную застройку. Туризм – не путать с хобби Владивосток должен стать достойной столицей Дальнего Востока. Мы, когда делегировали городу столичные полномочия, не просто воздух сотрясли, за этим идут вполне конкретные деньги, которые должны быть направлены на благоустройство. И определяться с их расходованием должны сами жители. Нужно возвращать полномочия районным администрациям и давать им финансирование, поскольку на месте виднее, где сквер обустроить, где лестницу сделать. Должна быть смета, и нужны люди, которые будут отвечать за благоустройство, готовить планы, контролировать управляющие компании. Принимать людей, в конце концов, общаться напрямую с горожанами. Сегодня Владивосток интересен зарубежным туристам. Туризм стал одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. Я считаю, что это очень большой плюс. Это дает работу большому числу горожан - кто-то кормит, возит, оказывает гостиничные услуги и так далее. У нас какое понимание? Туризм – это хобби. Но это не совсем так, это очень перспективная отрасль экономики. Примеров множество, то же развитие горнолыжного кластера «Роза хутор». Там, где когда-то была одна гостиница, сегодня уже порядка 7 тысяч рабочих мест! Это вопрос инвестиций и сервиса, который в итоге может предложить туристический объект. Нам нужно лелеять и всячески сохранять архитектуру старой части города, которая сегодня так интересна туристам. Нужно находить нестандартные решения для развития городской инфраструктуры. Хотя, многое уже и потеряно. Есть городские территории, которые находятся в собственности людей, которые давно уже и не живут в России, и мы ничего не можем сделать с тем, чтобы навести там порядок и обратить их в общественное благо. О социальной сфере Меня очень волнуют негативные демографические тенденции. Люди продолжают уезжать с Дальнего Востока. Хотя всегда, и в советские, и в постсоветские времена, инициативный народ куда-то уезжал - в Москву, где больше возможностей, больше населения, а это - рынок для бизнеса. Сейчас некоторые наши молодые талантливые люди видят свои возможности в соседних азиатских странах и едут туда. Наверное, мы не скоро станем сильными конкурентами в борьбе за человеческий капитал, но пути здесь известны – люди хотят иметь хорошую работу, комфортные условия жизни, качественные медицину и образование. Это базовые вещи, и ничего не надо придумывать еще. Меня, мою команду многое не устраивает из того, что происходит сейчас в сфере образования. Особенно в сельской местности. Нужно было оперативно латать кадровые дыры, поэтому мы приняли ряд решений по подъемным, оплате жилья, другим льготам для молодых преподавателей. Есть результат – в этом году в сельские школы пришли 360 педагогов. Но есть четкое понимание: нужно менять систему оплаты труда в образовании, делая ее более прозрачной и понятной. Гарантированная часть – базовый оклад – должна быть значительно больше переменной, зависящей от всевозможных надбавок за объем работы. Это позволит уйти от лукавых показателей, когда чиновник отчитывается о росте зарплаты учителя, а тот умирает от выросшей в разы нагрузки. Этот вопрос сейчас прорабатывается и на федеральном уровне. Одновременно нужно выводить на более современный уровень и саму школу. Поэтому мы сейчас подбираем и в институт усовершенствования учителей новаторов, чтобы они помогали учителям менять образование в крае. Аналогичные проблемы и в медицине. Там нужны еще большие финансовые ресурсы, поскольку многие больницы в крае долгие годы не видели элементарного ремонта, необходимо приобретать современное оборудование и учить врачей. Вопросы материального стимулирования тоже стоят остро. В начале следующего года планирую побывать во многих районах края, в медицинские учреждения буду заходить в первую очередь. О выборах мэров Один из острых вопросов, которые мне задают, - это выборы мэров. В этом году мы не поддержали прямых выборов во Владивостоке. Объясню почему. На мой взгляд, нельзя накладывать две проблемы одну на другую. Образно, – это как если самолет только взлетает, начинает набирать высоту и уже должен сделать определенный поворот, а это - крен. Мы прекрасно понимаем, какая непростая ситуация сегодня в крае, поэтому давайте сначала с ней разберемся, примем правильные решения, постараемся вернуть доверие населения. Иначе очень легко получить несогласованность действий, новые очаги напряженности. Сейчас нам важно создать целостную систему органов власти, где будет понятная ответственность каждого за происходящее в поселке, городе крае, какие полномочия, какие финансы? Нет смысла содержать чиновничий аппарат ради финансирования самого аппарата, который не может ничего решить. Абсурда с распределением обязанностей между разными уровнями власти еще достаточно. Так, летом в Безверхово я выяснял, кто должен убирать мусор в поселке. Если я, губернатор, не могу разобраться, что же тогда говорить о жителях поселка, которых по любому поводу в район отправляют. Получается полная безответственность. Многие муниципальные образования глубоко дотационные. По вступившему в силу федеральному закону о муниципальных округах, мы начали реформу этого уровня управления. Сейчас будем еще более внимательно смотреть на местную власть, на поселковый уровень. Мы вернемся к полной системе выборов, нужно только какое-то время, чтобы решить проблемы, копившиеся годами, добиться поступательного движения в экономике, консолидации всех ветвей власти. А главное, чтобы люди в итоге голосовали не за кандидата «против», а за того, кто реально готов и может решать их проблемы, кто будет действовать в интересах всего общества. Исходя из здравого смысла Любое дело можно лишить всякого здравого смысла, если подходить к нему формально. Я с этим столкнулся в вопросе организации питания в школах. Мы сделали хорошее дело, нашли в бюджете средства и увеличили финансирование, исходя из того, что дети должны лучше питаться. Провели совещание с ответственными за это специалистами. Смотрю на сайте: находкинские и владивостокские школы пошли в аукцион, и лот 15 млн рублей отторговали на 8 млн! Скажите, зачем проводить такие аукционы? Если вы рассчитали, что 15 млн – это минимальная стоимость завтрака 42 рубля на определенный период времени, то как, какими продуктами вы накормите детей, если подрядчик обязался вам поставить их в два раза дешевле? Абсурд же, подмена задачи: мы хотим детей нормально накормить или уже выделенные на это деньги сэкономить? Кому такая экономия нужна. Может быть, лучше пойти на конкурс и прописать такое задание, где победит тот, кто на определенную сумму предложит больший набор продуктов, лучший пакет? Просто отнеслись к этому вопросу формально и поступили, как говорится, хоть правильно, но не верно. Поэтому, принимая в крае правильные законы, мы не гарантированы, что они будут отлично работать. Нужно, чтобы было единое понимание целей и задач на всех этажах власти в крае. Думаю, нужно года два-три, чтобы мы все начали работать в едином ключе. О празднике Я и все, кто отвечают в администрации края и муниципальных округах за жизнеобеспечение, будем 31 декабря работать. Женщин постараемся отпустить домой пораньше – на них праздничный стол, красивыми нужно быть - прически сделать. Что же касается бизнеса, то, считаю, он сам должен принимать решения о предоставлении выходного дня, исходят из собственных возможностей и планов. Мы тут диктовать ничего не будем. Я люблю Новый год, хоть и встреча его вносит в жизнь много суеты, а когда на тебе еще лежит огромная ответственность за людей, и тем более… Мы старались сделать максимально из того, что было в нашей власти, чтобы каждый приморец почувствовал праздник, находил в нем радость. Мне как губернатору, хочется разделять это чувство с моими земляками. Мы вместе многое можем сделать и для процветания Приморского края, и просто друг для друга. Мои самые искренние пожелания здоровья и благополучия всем вам. Лариса ЛАРИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

