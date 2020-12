Силовики будут разбираться в инциденте с фальсификацией подписей в Славянке

Экологический активист, выступающий против внесения изменений в генеральный план Славянки Артем Купцов подозревается в фальсификации подписей жителей городского поселения. Полиция и прокуратура уже начали проверку по данному факту.

На днях в телеграмм-канале DFO.INFO появился пост о том, что власти Славянки обратились к правоохранительным органам, а также в прокуратуру и к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой разобраться в инциденте. Власти Славянского городского поселения отмечают, что против внесения изменений в Генеральный план муниципалитета было собрано более 2,2 тысяч подписей, хотя в общественных слушаниях, которые длились месяц, приняло участие гораздо меньшее количество человек. При этом сбором подписей, якобы, занимался Артем Купцов. После того как он их «собрал», листы с ними были направлены в администрацию президента Владимира Путина и губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Однако, когда подписи граждан начали проверяться на достоверность, была обнаружена интересная особенность – многие из них были сфальсифицированы. Этот факт подтверили и многочисленные обращения граждан. Вероятнее всего, основную часть сфальсифицированных подписей «нарисовали» во Владивостоке. По мнению депутатов, финансирование подобной акции было выгодно Хабаровскому золотопромышленнику Алексею Чернову, владеющему базами отдыха в Хасанском районе. Чтобы не спускать данный инцидент «на тормозах», депутаты муниципального комитета решили, что в нем будут разбираться силовики. Эксперты телеграмм-каналов искренне надеются, что полномочные органы разберутся в данном вопросе. Напомним, новый Генеральный план Славянского городского поселения был принят 18 декабря депутатами Муниципального комитета. Этому событию предшествовали общественные обсуждения с жителями Славянки, которые длились на протяжении месяца. За это время с гражданами пообщались и депутаты, и инвесторы, желающие вложить свои средства в поселение и власти. В ходе этой процедуры с соблюдением всех законных формальностей было подано 770 обращений граждан, из них по существу вопроса 265 жителя Славянки высказались за изменения и около 100 – категорически против.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter