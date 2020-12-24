Силовики будут разбираться в инциденте с фальсификацией подписей в Славянке

Напомним, новый Генеральный план Славянского городского поселения был принят 18 декабря депутатами Муниципального комитета. Этому событию предшествовали общественные обсуждения с жителями Славянки, которые длились на протяжении месяца. За это время с гражданами пообщались и депутаты, и инвесторы, желающие вложить свои средства в поселение и власти.