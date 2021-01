Ещё одно уголовное дело завели на участников протестной акции 23 января

Из-за митингующих «скорая» не смогла попасть на четыре срочных вызова

На участников несанкционированной протестной акции 23 января, перекрывших дорогу карете «скорой помощи», завели уголовное дело. Из-за заблокированных дорог врачи не смогли вовремя приехать на четыре вызова. В полиции отмечают, что с 14:30 до 17:20 центр Владивостока был практически заблокирован митингующими. Толпы мешали движению общественного, личного транспорта, машинам спецслужб. «С 14 часов скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребёнку, а также к тяжёлым больным с пневмонией», — рассказали диспетчеры Станции скорой помощи Владивостока, отметив, что все четыре машины простояли в пробке около трёх часов. В случае, если вина подозреваемых будет доказана, они будут вынуждены заплатить штраф от ста до трёхсот тысяч рублей. Ранее стало известно о возбуждении двух уголовных дел на участников незаконной акции протеста в центре Владивостока. Обвиняемых подозревают в нападении на сотрудников полиции. Одного из нападавших задержали, второму удалось скрыться. Делами занимается Следственный комитет РФ по Приморскому краю.

