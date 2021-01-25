Ещё одно уголовное дело завели на участников протестной акции 23 января

«С 14 часов скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребёнку, а также к тяжёлым больным с пневмонией», — рассказали диспетчеры Станции скорой помощи Владивостока, отметив, что все четыре машины простояли в пробке около трёх часов.