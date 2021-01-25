Спортсмены будут тренироваться во Владивостоке перед Паралимпиадой-2020

«У паралимпийцев такая же задача — взять как можно больше медалей и отстоять честь нашей страны, — прокомментировал в интервью "Золотому Рогу" президент Дальневосточной организации «Ковчег» и организации инвалидов-спинальников Артём МОИСЕЕНКО. — Людей с ограниченными физическими возможностями на занятие спортом мотивирует желание жить. Люди, оказавшись в тяжелом положении, понимают, что реабилитация через спорт — это действительно очень хорошая возможность быть здоровым, активным, полноценным членом общества. Сегодняшняя эстафета — это большая ответственность, большая гордость и большая радость, поскольку она проводится в России впервые. Благодаря ей страна начнет уделять больше внимания таким спортсменам».ИК "Золотой Рог"https://zrpress.ru/society/vladivostok_04.03.2014_65384_silnye-dukhom-ljudi-pronesli-paralimpijskij-ogon-po-vladivostoku.html