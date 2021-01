Спортсмены будут тренироваться во Владивостоке перед Паралимпиадой-2020

Спортсмены российских сборных по различным видам спорта заключительные тренировочные сборы перед XVI летними Паралимпийскими играми в Токио проведут в Японии, Нидерландах, Москве, Московской области, на Дальнем Востоке и в ряде других регионов страны

Об этом сообщил РИА Новости вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии сборной команды России на Паралимпийских играх Павел Рожков. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли, Игры пройдут в Японии в период с 24 августа по 5 сентября 2021 года. На Дальнем Востоке выбраны два города. Сборные по плаванию, настольному теннису и пауэрлифтингу будут готовиться в Южно-Сахалинске, а команды по бадминтону, триатлону и стрельбе из лука — во Владивостоке. Напомним, ранее предполагалось, что Приморский край станет базой, где российские атлеты, отправляющиеся на Олимпийские игры в Токио, проведут заключительный этап подготовки. Для этого была начата масштабная реконструкция гребной базы в поселке Лозовом Партизанского городского округа, которая будет проходить поэтапно. В 2020 году база должна была принять российскую сборную по гребле на байдарках и каноэ для подготовки в Приморье к летней Олимпиаде в Японии. Столица Дальнего Востока опять станет частью международных спортивных мероприятий Photo: Правительство Приморского края Приморский край рассматривался как база для подготовительно-акклиматизационных сборов многими спортивными федерациями. В 2019 году регион выбрали для заключительного этапа подготовки национальные сборные по легкой атлетике, боксу, спортивной борьбе (греко-римской), скалолазанию, тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, бадминтону, плаванию, дзюдо. «Со своей стороны мы постараемся создать все условия для российских спортсменов, чтобы сборы прошли для них максимально эффективно, и они успешно выступили на Олимпиаде», — сообщал в интервью «Золотому Рогу» в ноябре 2019 года директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ.ИК «Золотой Рог»https://zrpress.ru/sport/primorje_19.11.2019_96433_put-k-olimpijskim-rekordam-nachinaetsja-na-sportploschadke.html Олимпиада не состоялась по причине пандемии COVID-19. Отметим, что столица Сахалина принимала в феврале 2019 года международные состязаний «Дети Азии». К Первым зимним международным спортивным играм «Детям Азии» была проведена большая подготовительная работа, в частности, построена входная группа на СТК «Горный воздух», модернизирована канатная дорога. Уникальный, не имеющий аналогов в стране по доступности, горнолыжный курорт стал еще более комфортным. В Южно-Сахалинске построен уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой и самым сложным рельефом трасс, проведена реконструкция сноуборд-парка, трамплинного комплекса. На всех объектах, где проходили соревнования, полностью обновлено оборудование, приобретен спортивный инвентарь мирового уровня. «Все это будет активно использоваться и после соревнований», — подчеркивал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.ИК «Золотой Рог»https://zrpress.ru/sport/dalnij-vostok_09.02.2019_93071_deti-azii-startovali-na-dalnem-vostoke.html Напомним также, что В Приморье прошел этап Эстафеты Олимпийского Огня «Сочи-2014». Приморье стало единственным регионом России, из которого Эстафета продолжилась по железной дороге. 26 февраля 100 факелоносцев, из которых около 20 — инвалиды-колясочники, пронесли пламя Паралимпиады по улицам и мостам Владивостока, а также по территории ДВФУ на Русском острове. «У паралимпийцев такая же задача — взять как можно больше медалей и отстоять честь нашей страны, — прокомментировал в интервью "Золотому Рогу" президент Дальневосточной организации «Ковчег» и организации инвалидов-спинальников Артём МОИСЕЕНКО. — Людей с ограниченными физическими возможностями на занятие спортом мотивирует желание жить. Люди, оказавшись в тяжелом положении, понимают, что реабилитация через спорт — это действительно очень хорошая возможность быть здоровым, активным, полноценным членом общества. Сегодняшняя эстафета — это большая ответственность, большая гордость и большая радость, поскольку она проводится в России впервые. Благодаря ей страна начнет уделять больше внимания таким спортсменам».ИК "Золотой Рог"https://zrpress.ru/society/vladivostok_04.03.2014_65384_silnye-dukhom-ljudi-pronesli-paralimpijskij-ogon-po-vladivostoku.html

