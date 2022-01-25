«Я самая хорошая и красивая» - депутат Рогачёва о скандале вокруг многомиллионного семейного бизнеса

«Я самая хорошая и красивая» - депутат Рогачёва о скандале вокруг многомиллионного семейного бизнеса
«Я самая хорошая и красивая» - депутат Рогачёва о скандале вокруг многомиллионного семейного бизнеса
Сегодня, 17:49ПолитикаФото: https://vladmedicina.ru/
«Я самая красивая» - единственное, что смогла сообщить о себе зампред комиссии по земельным вопросам, градостроительству, природопользованию и благоустройству Муниципального комитета Славянского городского поселения Наталья Рогачёва.

Накануне местные СМИ опубликовали разоблачительный материал в отношении мундепа Рогачёвой. В нем корреспонденты издания «Восток-Медиа» сообщили, что женщина, по данным «Спарк-Интерфакс», владеет компанией с годовой выручкой более 80 миллионов рублей.

Чтобы подтвердить или опровергнуть данный факт и не быть голословным в дальнейших публикациях, касающихся муниципальной слуги народа, журналист газеты «Золотой Рог» связался с Натальей Рогачёвой. Но общение, увы, не сложилось. Основной посыл депутата-бизнесвумен был таков, что «каждое тявканье» она комментировать не намерена.

«Я не планировала общаться с корреспондентами. Зачем мне комментировать каждое тявканье? Зачем мне это надо? Не запрещено заниматься бизнесом и комментарии по этому поводу давать не буду. И если честно, я не намерена общаться. Реагировать непонятно на кого. Я уже не в том возрасте и статусе, чтобы обращать на это внимание. Меня это не трогает. Я свою правду знаю и я самая хорошая. А то, если я чем-то владею, то это не характеризует меня как плохую. Для общения я занята, я работаю», - заявила в телефонном разговоре Рогачёва.

Неподдельный интерес к персоне из муниципального комитета Славянского городского поселения был вызван из-за того, что согласно ФЗ 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования не могут заниматься предпринимательством.

Однако в данном случае, согласно информации из «Спарк-Интерфакс», скромный врач и по совместительству муниципальный депутат, согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», является 100-процентрым владельцем и директором фирмы «Маркетплейс Среда», которая производит эко-мебель под брендами «Умная Sreda» и «Smartsreda». В открытых источниках фигурируют данные о том, что компания заключила семь государственных контрактов на сумму 5 365 000 рублей. Выручка в 2020 году составила 80 411 000 рублей, 11 383 000 рублей из которых — чистая прибыль. Есть у данного предприятия и дочерняя структура — ООО «Хорека Пласт», зарегистрированная в Мурманской области. Этой компанией тоже владеет Наталья Рогачёва. Но пользы для Приморского края от неё никакой - места поставки мебели также не имеют никакого отношения к региону.

Чтобы выяснить, действительно ли компании принадлежат депутату из Славянки, был совершен звонок госпоже Рогачёвой. Вполне вероятно, что он поставил её в тупик и от растерянности женщина начала говорить странные вещи. Не исключено, что данный телефонный разговор у неё не был запланирован и ранее не обсуждался с её «кукловодом» Андреем Юрченко, который в настоящий момент занимает пост председателя Муниципального комитета Славянского городского поселения.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
депутатскандал
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