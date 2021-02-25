Юные футболисты из Находки одержали победу в краевом турнире

«Когда мы стали партнерами футбольного клуба «Океан», мы сразу определили развитие детского спорта как один из приоритетов нашей совместной работы. У юных находкинских футболистов есть все возможности для того, чтобы стать профессиональными спортсменам и в будущем выступать в основной команде «Океан». С нашей стороны мы обеспечим их всеми необходимыми условиями и инфраструктурой для того, чтобы детям было максимально комфортно развиваться профессионально», — сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.