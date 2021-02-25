Юные футболисты из Находки одержали победу в краевом турнире

В соревнованиях приняли участие две команды из Находки – «Океан-2011» и «Океан-2012», команда «Барса» из Большого Камня, «Армада» из Владивостока, «Лидер» из Уссурийска, «Олимп» из посёлка Лозовый.
«Когда мы стали партнерами футбольного клуба «Океан», мы сразу определили развитие детского спорта как один из приоритетов нашей совместной работы. У юных находкинских футболистов есть все возможности для того, чтобы стать профессиональными спортсменам и в будущем выступать в основной команде «Океан». С нашей стороны мы обеспечим их всеми необходимыми условиями и инфраструктурой для того, чтобы детям было максимально комфортно развиваться профессионально», — сообщил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.
Турнир проходил по круговой системе, согласно которой все команды провели очные встречи друг с другом. В результате сильнейшей среди участников соревнований стала команда «Океан-2011», обыграв всех участников турнира. «Серебро» получила команда «Олимп», бронзу — «Барса».
Помимо общекомандного зачёта, по итогам соревнований в каждой команде были определены лучшие игроки. У команды «Океан-2011» им стал Владислав Семенов, у «Лидера» – Роман Быбко, у «Барса» – Александр Занин, у «Океана-2012» – Иван Кузьмин, в команде «Олимп» – Павел Овчинников, в «Армаде» – Захар Щербаков.
Напомним, «Терминал Астафьева» является спонсором футбольного клуба «Океан» в Находке. 10 февраля исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин и главный тренер футбольного клуба «Океан» Александр Тихоновецкий подписали соглашение, в котором изложены планы участия стивидорной компании в развитии большого спорта Находки и Владивостока. «Терминал Астафьева» готов вложить серьёзные средства в инфраструктуру находкинского стадиона «Водник». На первом этапе речь идёт о реконструкции нижнего поля, где футболисты смогут проводить домашние матчи.