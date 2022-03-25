Рыбное ли это место

Рыбное ли это место
Рыбное ли это место
Сегодня, 17:45ПолитикаФото: https://pixabay.com
Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» отправилось в первую в этом году экспедицию в район Курильских островов и пробудет там до мая.

Российские учёные намерены собрать данные о перспективных промысловых объектах и условиях их обитания в этих водах, сообщили в Тихоокеанском филиале ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (бывший ТИНРО-Центр).

В течение почти двух месяцев специалисты будут вести траловые, ихтиопланктонные, гидрологические, гидроакустические и планктонные съемки у южных Курильских островов и в северной части Охотского моря. В своих исследованиях особое внимание уделят минтаю.

Как отмечается, проводимые исследования позволят определить численность, а также факторы и условия, влияющие на распределение промысловых объектов.

Собранные материалы послужат базой для составления прогнозов общего допустимого улова и рекомендуемого вылова на 2024 и последующие годы.

Отметим, объём добычи рыбы на Дальнем Востоке достигает 3,5-3,8 млн тонн, что в среднем составляет не менее 70% от общероссийского вылова. Один из самых масштабных промыслов — минтаевая рыбалка. Ученые считают, что после путины 2022 года промышленный запас этой рыбы уменьшится. Ситуацию может сгладить среднеурожайные поколения 2018 и 2020 годов. Нынешняя экспедиция позволит узнать, как эти поколения пережили зиму, и уже на этих данных строить среднесрочный прогноз использования ресурсов минтая.

Сюжеты:
Приморье
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