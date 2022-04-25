Во Владивостоке стали брать меньше ипотечных кредитов

«Жизнь стремительно дорожает, и тех денег, которых раньше хватало, уже будет недоставать на платеж по ипотеке. А по новым ставкам до 20% желающих взять кредит будет меньше. Из-за этих факторов покупательский спрос будет падать, и, я думаю, уже в мае на рынке недвижимости начнется стагнация. С другой стороны, возрастет себестоимость новостроек из-за удорожания стройматериалов, и здесь без господдержки цены удержать не удастся. Третий фактор — гиперинфляция: если цена булки хлеба перевалит за тысячу рублей, то цена квартир будет считаться в сотнях миллионов. В этом случае недвижимость по отношению к деньгам будет дешеветь, а по отношению к инфляции — дорожать».