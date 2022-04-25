Во Владивостоке стали брать меньше ипотечных кредитов

Какие условия предлагает ипотека-2022, что изменится на вторичном и первичном рынке недвижимости и стоит ли владивостокцам брать ипотечные кредиты в ближайшее время — выясняем вместе с экспертами.
В марте на фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанка начали расти и процентные ставки по ипотеке во всех российских банках. На фоне этого фактора и роста цен на недвижку упал и спрос на покупку недвижимости среди россиян. Однако уже в начале апреля Банк России понизил ключевую ставку до 17%, что дало возможность отечественным банкам изменить условия предоставления ипотечных кредитов.
Роман Родионцев, директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet:
«За последние три недели апреля ставки по ипотеке в ключевых российских банках снизились в среднем на 3-4%. Сегодня ипотека на новостройки доступна под 12% и даже 9,99%, но это касается кредитования по госпрограммам. Я вижу заметное улучшение ситуации с доступностью кредитов на недвижимость».
Что касается льготных госпрограмм, то условия на них не поменялись, и правительство заверило, что процентные ставки по этим продуктам останутся на прежнем уровне. Однако действие некоторых госпрограмм заканчивается уже летом 2022 года. Что с ними будет дальше, пока непонятно.
Льготные ипотечные программы на покупку первичной недвижимости во Владивостоке:
В то же время цены на недвижимость во Владивостоке выросли с февраля на 3-4%, хотя цена квадратного метра жилья в Приморье и раньше была одной из самых высоких по России.
Кредит на вторичное жилье предлагают во Владивостоке более 20 финансовых организаций. Здесь процентные ставки в среднем составляют 15-19%, но действует и льготное кредитование.
Так, по программе «Дальневосточная ипотека» Примтеркомбанк предлагает ставку от 0,81% на вторичное жилье. По программе «Семейная ипотека» наиболее выгодные условия у Сбербанка — от 6% на вторичку.
Цены на загородную недвижимость и частные дома в Приморье повысились на 4,5% за первый квартал 2022 года. В то же время ипотечные кредиты на этот вид недвижимости держатся на уровне 16-18%.
На загородные коттеджи и частные дома также распространяются льготные госпрограммы. Наиболее выгодное предложение по программе «Дальневосточная ипотека»: от 0,1% в Сбербанке, АТБ, Дальневосточном банке, Примсоцбанке, «Роял Кредит Банке».
Ставка по ипотечным продуктам напрямую зависит от размера ключевой ставки Центробанка. Эксперты не могут дать точных прогнозов, как будет развиваться ситуация, хотя глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о намерении взять курс на планомерное снижение ключевой ставки.
Ряд экспертов полагает, что вернуть докризисный уровень ставки можно будет только к 2024 году. Но это только при условии, что проблемы экономики России не усугубятся под воздействием внешних факторов.
Эксперты советуют брать кредит на недвижимость в ближайшие месяцы, только если есть деньги на первоначальный взнос и только по госпрограммам льготного кредитования.
Дмитрий Янин, глава правления Международной конфедерации обществ потребителей:
«Не советую обращаться за ипотекой в ближайшее время. Сейчас ставка по кредитам на недвижимость достигает 20%, с учетом комиссий за страховку и разных накруток. Гражданам, которые не имеют гарантии сохранения рабочего места и своих доходов, такой кредит обслуживать будет сложно. Тем более что неизвестно, как будут дальше себя вести цены на недвижимость. Жилье, которое вы купите сегодня, может не подорожать, а, наоборот, подешеветь».
Не советуют торопиться с ипотекой на жилье и другие эксперты: на данный момент рынок жилья «перегрелся», и цены на недвижимость уже достигли своего максимума. Всплеск цен в марте нынешнего года был обусловлен паникой: люди стали покупать жилье, просто чтобы куда-то вложить деньги, которые начали обесцениваться. Сейчас ситуация изменилась, и далее, на фоне падения спроса, цены на жилье будут снижаться.
В ближайшие два года рынок недвижимости будет находиться в состоянии стагнации. По мнению экспертов, самый сложный период придется на лето 2022 года — в это время ожидается падение спроса на недвижимость до 80%. В то же время цены на жилье начнут постепенно снижаться, но существенного падения ждать не стоит.
Игорь Зеленский, управляющий партнер компании «Макромир Недвижимость»:
«Жизнь стремительно дорожает, и тех денег, которых раньше хватало, уже будет недоставать на платеж по ипотеке. А по новым ставкам до 20% желающих взять кредит будет меньше. Из-за этих факторов покупательский спрос будет падать, и, я думаю, уже в мае на рынке недвижимости начнется стагнация. С другой стороны, возрастет себестоимость новостроек из-за удорожания стройматериалов, и здесь без господдержки цены удержать не удастся. Третий фактор — гиперинфляция: если цена булки хлеба перевалит за тысячу рублей, то цена квартир будет считаться в сотнях миллионов. В этом случае недвижимость по отношению к деньгам будет дешеветь, а по отношению к инфляции — дорожать».
Ситуацию на рынке недвижимости может изменить снижение ставки по льготным ипотечным программам и введение государством субсидированных ставок на вторичную недвижимость. Если цены на вторичное жилье стабилизируются, то они потянут за собой и снижение цены первичного жилья.