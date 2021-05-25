Удар по легитимности: эксперты высказались о сохранении Розы Чемерис в бюллетенях на праймериз

Выход из участия в праймериз «Единой России» Розы Чемерис создал большой резонанс на политической арене Приморья. Обсуждения скандальной истории не утихают — несмотря на официальное снятие кандидатуры Чемерис, её имя не исчезло из электронных бюллетеней.

За Розу Чемерис продолжают активно голосовать — приморский политолог Павел Наливайко рассказал, чем подобное может грозить текущим праймериз. По словам эксперта, продолжение этой «грязной» истории не идёт на пользу ни партии, ни самой процедуре праймериз, которая прежде всего нацелена на определённые правила игры. «Считаю, что если историю с печатными бюллетенями сложно развернуть обратно, то электронные можно каким-то образом скорректировать, убрав фамилию Розы Чемерис. Однако жители 62-го округа по-прежнему имеют возможность голосовать за этого кандидата, хотя таковым она не является. И, на мой взгляд, проволочки в решении этих проблем сказываются на ходе процедуры. Все же на фоне событий, произошедших на минувшей неделе, руководству партии, как и на уровне региона, так и уровне федерального центра, необходимо обратить внимание на эту проблему и её оперативно решить», — отметил Наливайко. Эксперт подчеркнул, чем скорее будет решена эта ситуация, неудобная для всех сторон, тем более открыто и чисто пройдет сама процедура. На данный момент в бюллетенях продолжает значится имя «призрачного» кандидата, что серьёзно отягчает прозрачность праймериз.

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