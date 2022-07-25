Как получить крещение в православных храмах Владивостока

Крещение — это таинство, в котором совершается троекратное погружении тела в воду с призванием Бога Отца, Сына и Святого Духа. Человек умирает для греховной жизни и возрождается в духовную. Крещение совершается один раз, так как и родится можно единожды.

О нюансах таинства мы поговорили с иеромонахом Марком из храма Успения Божией Матери. — В каком возрасте рекомендовано крестить детей? И есть ли особенности для разных возрастов? — Это все зависит от детей и веры родителей. Самое главное, чтобы это не было формальностью. Обычно верующие родители крестят как можно раньше своего ребенка, например, на 40-й день его рождения. Особенностей для крещения детей разного возраста нет. Но большая часть храмов во Владивостоке имеют купели только для младенцев, то есть с эффектом полного погружения. Где-то с 4 лет уже становится проблематично. Поэтому разница только в этом будет, но на святость крещения не влияет. Сказывается только на восприятия таинства самого человека, то есть когда он крестится в полном погружении, то восприятие этого таинства совершенно другое, чем его крестят обливанием. — Какой храм выбрать для таинства и как сделать верный выбор? — Обычно верующие родители ходят в какой-то храм и там же крестят своего ребёнка. Или же родители не посещают церковь или только начинают свой путь и пока ещё не определились, но хотят покрестить ребёнка. Опять же смысл тот же самый, нужно просто задуматься, в какой бы храм хотели бы ходить сами родители. Место таинства выбирается по разным причинам. Например, там служит священник, с которым люди советуются или по каким-то эстетическим моментам, также это может быть тактильным ощущениям, что человеку там комфортнее молиться. Ну или просто лежит душа к определенному храму. — Как выбрать день для крещения? — Проводить таинство можно в любой день. Единственное, не советую это делать в большие праздники, например, Пасху, Рождество и на Крещение Господне. Только из-за большого количества людей в храмах, праздники идут целый день, поэтому сама атмосфера крещения будет в некой суматохе. — Как правильно подготовиться к таинству? На что стоит обратить внимание? — Самое главное — сделать этот шаг осознанно. Важно, чтобы это было не просто формальностью и традицией или в целях защиты от всего. Священники отпевают только верующих людей, только крещёных, и все равно их отпевают, то есть от всего защититься невозможно. Крещение это не защита, а рождение человека для жизни в Боге. Соответственно, как правило, перед крещением стараются сходить на огласительные беседы и священник может посоветовать послушать какие-то лекции, чтобы все-таки придти к правильному пониманию прежде чем приступить к таинству крещения или крестить своего ребёнка. — Обязательно ли выбирать крестных родителей (восприемников)? — В русской традиции крестные обязательны до 14 лет. Бывают исключительные случаи, но это исключения, если есть действительно необходимость покрестить ребёнка, то со священником это все обговаривается. В идеале восприемники нужны для помощи в совершении первых шагов в христианской жизни. Крестными могут быть кто угодно, кроме родителей. — Что необходимо приобрести для крещения? — Есть традиция носить нательный крест, это некий минимум. Он может быть самый простой, например, деревянный, алюминиевый или серебряный на верёвочке. Для детей обычно приобретают серебряный, он более долговечный и несколько благородный. Как правило, крест на веревочке, так как у детей цепочка рвется. Когда ребенок уже вырастет, он сам приобретёт и будет аккуратно носить. — В каких случаях отказывают в крещении? — Отказать в крещении могут, как и в любом другом таинстве, если священник видит, что человек пришёл креститься формально. Также есть неоднократные случаи, когда люди приходили после магических салонов, чтобы снять приворот/порчу, то есть человек это делает формально, потому что ему так сказали — тогда могут отказать. Но если в человеке есть даже небольшая степень искренности, то естественно никто не откажет. Напомню, крещение проходит один раз в жизни. Ещё раз повторюсь, возможно это неочевидно, человеку могут отказать, если он уже был крещён. Даже если он этого не помнит и хочет покреститься сейчас осознанно, ему откажут. Человек рождается однажды и духовно рождается тоже только один раз. Записала Елизавета Драгомирова

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