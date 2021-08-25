Порядка 536 тысяч приморских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

В это число входят и военные пенсионеры, получающие пенсию также и в ПФР, сообщили в пресс-службе пенсионного фонда России по Приморскому краю.

Накануне, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, текст документа опубликован на сайте Кремля. Как уточняется в указе, выплаты произведут в сентябре, подавать заявление гражданам не нужно. Получение выплаты не учитывается при определении гражданам прав на получение иных выплат и предоставлении других мер социальной поддержки. «Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере», — говорится в документе. С предложением о выплате 10 тысяч рублей каждому российскому пенсионеру Владимир Путин выступил 22 августа. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих. Таким образом, решено подержать граждан, относящихся к наиболее незащищенным слоям населения. — Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату, — заявил президент РФ Владимир Путин.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter