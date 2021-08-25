Порядка 536 тысяч приморских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей

Порядка 536 тысяч приморских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей
Порядка 536 тысяч приморских пенсионеров получат по 10 тысяч рублей
Сегодня, 12:50ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
В это число входят и военные пенсионеры, получающие пенсию также и в ПФР, сообщили в пресс-службе пенсионного фонда России по Приморскому краю.

Накануне, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, текст документа опубликован на сайте Кремля.

Как уточняется в указе, выплаты произведут в сентябре, подавать заявление гражданам не нужно. Получение выплаты не учитывается при определении гражданам прав на получение иных выплат и предоставлении других мер социальной поддержки. «Гражданам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, единовременная денежная выплата осуществляется в полном размере», — говорится в документе.

С предложением о выплате 10 тысяч рублей каждому российскому пенсионеру Владимир Путин выступил 22 августа. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих. Таким образом, решено подержать граждан, относящихся к наиболее незащищенным слоям населения.

— Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, нужно решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату, — заявил президент РФ Владимир Путин.

Сюжеты:
Приморье
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