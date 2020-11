Расходовать точно в срок

Выполнение важных для жителей Владивостока работ, по возможности, не должно переноситься, уверены городские депутаты

Выполнение важных для жителей Владивостока работ, по возможности, не должно переноситься, уверены городские депутаты В минувший четверг комитет Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам рассмотрел блок вопросов, связанных с корректировкой и исполнением бюджетных назначений. Депутаты рекомендовали утвердить бюджет Владивостока на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в новой редакции, а также обсудили ряд отчетов – в том числе, об исполнении наказов избирателей и об исполнении бюджета Владивостока в первом полугодии. Парламентарии выразили надежду, что значительные средства, выделенные на благоустройство города в 2019 году, будут полностью освоены, а все строительные работы завершатся до наступления холодов. Проект корректировки бюджета Владивостока на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов депутатам представила первый заместитель главы города Ольга КОЗЕРАЦКАЯ. В текущем году доходы и расходы городского бюджета увеличатся на 359,8 млн рублей и составят по 21,3 млрд рублей, а в 2020 и 2021 годах планируется небольшой профицит. Как отметила Ольга Козерацкая, план по доходам в 2019 году увеличен как за счет налоговых (НДФЛ и сельскохозяйственный налог), так и неналоговых доходов. В расходной части за счет Дорожного фонда Приморского края увеличены ассигнования на мероприятия по ремонту и строительству дорог; добавлены средства на капитальный ремонт зданий школы №55 и строительство нескольких пришкольных хоккейных коробок. В то же время, в рамках корректировки произойдет уменьшение расходов по ряду направлений, финансируемых за счет межбюджетных трансфертов. Членов комитета особенно интересовал вопрос о связанном с этим переносом сроков строительства ряда новых дошкольных учреждений образования. Отвечая на вопрос председателя комитета Владимира ИСАКОВА, представители мэрии уточнили, что по детскому саду в районе Постышева в настоящее время корректируется проектная документация – на этом, напомним, настояли жители микрорайона. Продолжается подготовка проектно-сметной документации по детскому саду в микрорайоне «Патрокл». В то же время, в соответствии с графиком продолжается строительство четырех новых детских садов – на Маковского, в Снеговой пади, на Кипарисовой и Крыгина. По итогам обсуждения комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал Думе Владивостока одобрить корректировку бюджета-2019 в трех чтениях. Кроме того, депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета Владивостока в первом полугодии 2019 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года процент исполнения снизился, составив 34% по доходам и 31% по расходам от годового плана. Однако тому, как уточнили представители финансового управления администрации Владивостока, есть объективные причины – в 2019 году в городском бюджете значительно увеличилась доля межбюджетных трансфертов. Средства по ним переводятся городу по факту выполнения тех или иных работ. Что касается налогов, собираемых в городе, то план по ним выполняется с опережением показателей 2018 года. - По программам есть отставание, однако заметна динамика: сейчас пошла сдача и оплата работ. Необходимые конкурсные процедуры были проведены в полном объеме в соответствии с графиками, - уточнила начальник управления финансов администрации Владивостока Наталья ЛУКЬЯНЕНКО. Отдельно парламентарии проанализировали исполнение мероприятий по национальным проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который в текущем году охватил 15 улиц Владивостока. Представители мэрии заверили депутатов, что эти работы будут завершены в срок. Что касается объектов дорожной инфраструктуры, финансируемых за счет субсидий от Минвостокразвития, то подрядчики пообещали максимально ускорить проведение работ. Кроме того, на заседании комитета затронули вопросы, связанные с ходом реконструкции стадионов «Строитель» и «Авангард». Эскиз доработанного проекта реконструкции «Авангарда» будет представлен в Думу Владивостока в ближайшие недели. Отдельно депутаты проанализировали ход исполнения наказов избирателей, включенных в план работ на 2019 год. Напомним, что на текущий год Думой Владивостока был утвержден перечень из 116 наказов на общую сумму 177 млн рублей. В основном это наказы по асфальтированию и ремонту дорог, пешеходных дорожек, лестничных маршей, подпорных стен, установке леерных ограждений, уличного освещения. Согласно представленной информации в рамках исполнения наказов избирателей асфальтирован проезд вдоль дома №12 по ул. Карбышева; выполнен ремонт лестничного марша от дома № 24 на ул. Тухачевского к детскому саду № 35; отремонтирована лестница от домов №№ 26, 28 на ул. Котельникова к остановке общественного транспорта «Школа милиции»; обустроена лестница с перилами от дома № 19в на ул. Шошина к средней школе № 53, сделан тротуар дороги от АЗС № 4 АО «ННК Приморнефтепродукт» на ул. Крыгина, 111 до остановки общественного транспорта «Маяк» на ул. Крыгина, 53; установлено наружное освещение возле средней школы № 54; отремонтирована лестница от дома №79 на ул. Луговая к спортивному комплексу «Варяг»; сделаны ямочные ремонты асфальтового покрытия на проспекте 100-летия Владивостока вдоль дома №137 до средней школы № 48 и вдоль дома № 133а до отдела полиции № 5. По словам начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Сергея МАКАРОВА, к настоящему моменту уже выполнены 65 наказов, по остальным ведется работа. Определенное отставание, вызванное погодными условиями, есть по мероприятиям, связанным с установкой или ремонтом лестничных маршей. В свою очередь, депутаты акцентировали внимание на наказах, которые имеют риск быть не исполненными до конца 2019 года, детально разобрав ситуацию по каждому такому объекту. В частности, депутат Денис РУСИНОВ уточнил, что в текущем году необходимо выполнить работы по оборудованию искусственной дорожной неровности на улице Русской, где также планируется выполнить ремонт дорожного покрытия. Еще один проблемный объект с большим объемом работ – ливневая канализация в районе улиц Могилевской и Гульбиновича, однако работы по ней, вероятнее всего, будут проведены уже в 2020 году – приступить к ним планируется после разработки проектно-сметной документации. - Понятна ситуация, когда из-за неготовности проектно-сметной документации объект переходит на следующий год. По остальным объектам, где потребовались дополнительные средства, работу необходимо выполнить в срок, - обратил внимание городских чиновников председатель комитета Владимир Исаков. Добавим, что вопросы, рассмотренные профильным комитетом, будут вынесены на очередное заседание Думы Владивостока 26 сентября. На фото: Комитет Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам на прошедшей неделе обсудил положение дел в городском бюджете. Фото пресс-службы Думы г. Владивостока Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

