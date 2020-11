Мэрия Комсомольска-на-Амуре не согласовала митинг в поддержку Фургала

Власти города Юности нашли целый ряд причин, по которым не смогли согласовать митинг

Власти города Юности нашли целый ряд причин, по которым не смогли согласовать митинг Власти Комсомольска-на-Амуре отказали в заявке экс-депутата гордумы Олега Панькова на проведение митинга в поддержку губернатора Сергея Фургала. Активист подал 19 ноября уведомление на проведение публичного мероприятия 1 декабря на площади Ленина. По его мнению, в последнее время на губернатора Хабровского края усилились информационные нападки, от которых Паньков и хотел защитить главу региона. В заявке он указал, что готов собрать на площади до 200 человек. Однако власти города юности нашли целый ряд причин, по которым не смогли согласовать митинг. Их перечислил глава Центрального округа Виктор Рулёв. По его словам, митинг не может быть проведен потому, что на площади Ленина 1 декабря будет проходить "иное мероприятие с иными целями", кроме того, в это время на площади идёт "обустройство новогоднего городка". На площади Драмтеатра, где тоже можно было бы провести митинг, в указанную дату и время уже назначено "иное мероприятие с иными целями". Олег Паньков не намерен подавать повторное заявление на проведение митинга в защиту губернатора. Об этом он заявил хабаровским СМИ. Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

