Мэрия Комсомольска-на-Амуре не согласовала митинг в поддержку Фургала

Активист подал 19 ноября уведомление на проведение публичного мероприятия 1 декабря на площади Ленина. По его мнению, в последнее время на губернатора Хабровского края усилились информационные нападки, от которых Паньков и хотел защитить главу региона. В заявке он указал, что готов собрать на площади до 200 человек.