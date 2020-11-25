Политическая кухня

Формально так и есть – рейтинги «ЕР» находятся на исторических минимумах. Но даже при этом партию поддерживает в разы больше избирателей, чем ее конкурентов. Это первое. «Единая Россия» оказалась единственной политической силой, включившейся в борьбу с коронавирусом. И напрямую, и через свои молодежные и волонтерские структуры. Оппоненты «единороссов» на этом фоне куда-то потерялись, и в обществе это отметили. Это второе. Третье – это то, что региональное отделение партии в Приморье возглавил губернатор Олег Кожемяко. Важно, что он и его команда проводят политику вовлечения жителей края в процесс управления регионом через решение их проблем на местах. По мере того, как люди будут воочию убеждаться в том, что власть учитывает их мнение и считается с ним при принятии и выполнении решений, уровень поддержки и губернатора, и партии будет расти. Это серьезный электоральный ресурс. В регионах, где практики типа программы «Народный бюджет» есть, там уровень взаимодействия власти и общества выше, как и уровень взаимного доверия. Так что направление выбрано верное, и предпосылки к укреплению позиций «Единой России» есть.