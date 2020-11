Политическая кухня

Из чего стоится политический ландшафт региона – в интервью «Золотому Рогу».

Политологи, политтехнологи, политконсультанты – с 90х годов за представителями этих профессий закрепилась репутация «творцов выборов», как минимум. Им приписывают создание и крах политиков, власть над общественно-политическими процессами и их толкование. Сложился стереотип, что эти люди могут если не все, то многое из того, что недоступно окружающим. Чтобы выяснить, так ли это, в преддверии года больших выборов «ЗР» начинает серию интервью с известными в Приморье и на Дальнем Востоке специалистами в сфере политики и выборов. Сегодняшний гость – Андрей Кудисов. Вначале было слово - Андрей Николаевич, как правильно представить? Политолог? Скорее, политконсультант. Политология – это наука. А я не ученый, точно. Практик больше. Давно занимаетесь политическим консалтингом? В этом году как раз 25 лет. Да, в 1995 году начал работу в департаменте прогнозирования региональной политики Администрации Приморского края. Была такая структура при губернаторе Евгении Наздратенко. С тех пор и занимаюсь тем, что так или иначе связано с политикой, выборами, работой с общественным мнением. К прогнозам мы еще вернемся. Вы только в Приморье работаете? Нет, не только. Мне довелось в разных регионах поработать. В основном, в Сибири и на Дальнем Востоке. Интересная и поучительная работа. Разные люди, в том числе коллеги, разные взгляды, разные подходы к решению или общих, или похожих проблем, везде свои традиции, обычаи, региональные особенности. Есть чему и у кого учиться. Какое самое главное качество для политконсультанта и политтехнолога? На мой взгляд, их как минимум два. Первое – это умение хранить чужие секреты, обладание которыми – определенная часть работы политконсультанта. Это вопрос профессиональной этики и репутации. А вот второе – это умение разговаривать с людьми на одном языке. Вне зависимости от аудитории, и от формата общения – личного или опосредованного, устного или письменного. Каждую аудиторию надо изучать, присущий ей сленг или жаргон, проблематику, заботы, взгляды и много чего еще. Образно говоря, надо уметь влезть в чужую шкуру. Надо быть готовым поддержать разговор с сельским трактористом, университетским профессором или с уличными гопниками. Причем так, чтобы, если и не быть принятым за своего, то не стать тем, с кем просто не станут разговаривать, не говоря о том, чтобы слушать. Можно придумать сколь угодно привлекательное, логически и содержательно стройное наполнение для любой кампании – общественной, политической, коммерческой. Но ничего не решится и не изменится, если не донести до людей заложенные в этом наполнении смыслы, идеи и предложения. Их задача – породить положительную или отрицательную реакцию, переходящую в действие. Для этого и надо уметь разговаривать с людьми на одном языке. Не зря в Ветхом Завете сказано: «Вначале было слово»... В обществе сложилось мнение, что у политтехнологов и политконсульантов есть какие-то рецепты, которые позволяют гарантированно выиграть выборы или какую-то кампанию. Это правда? Возможно, кто-то расстроится, но – нет. Это неправда. Нет таких универсальных рецептов. Некий набор технологий организации и проведения, например, избирательных кампаний – есть. Но каждый специалист использует их по-разному. В разных сочетаниях и последовательности в рамках избирательного законодательства. Если хотите, это отчасти похоже на кулинарное искусство. Из одного и того же набора ингредиентов и продуктов можно приготовить блюдо, достойное или общественной столовой, или ресторана с мишленовскими звездами. Так и в том, что связано с политикой, с выборами. Одни и те же задачи можно решать десятками разных способов, в зависимости от квалификации и ресурсной обеспеченности специалистов, которые над этим работают. Стабильность – признак мастерства Социально-политическая ситуация в крае – сегодня она какая? Стабильная. Всплески общественной активности, конечно, случались и случаются. Но политический ландшафт региона от этого кардинально не изменился, как минимум, на протяжении последних пятнадцати лет. Об этом говорят результаты выборов в органы местного самоуправления и Законодательное Собрание Приморского края. Последние три созыва большинство в нем за «Единой Россией». Все это время представители партии с завидным постоянством выигрывают 23 депутатских мандата из 40. Это 57,25% голосов депутатского корпуса ЗС ПК. Меняется лишь соотношение между теми, кто избран в одномандатных округах и по партийному списку. У спортивных тренеров на этот счет есть хорошее определение: стабильность – признак мастерства. «Единороссы» в определенной мере его достигли. Поэтому есть все основания предполагать, что свои показатели они, как минимум, постараются сохранить. А по-хорошему – приумножить. Потенциал для этого есть. Разве? Ведь популярность «Единой России» сегодня на минимальном уровне. За счет чего «партия власти» может укрепить свои позиции? Формально так и есть – рейтинги «ЕР» находятся на исторических минимумах. Но даже при этом партию поддерживает в разы больше избирателей, чем ее конкурентов. Это первое. «Единая Россия» оказалась единственной политической силой, включившейся в борьбу с коронавирусом. И напрямую, и через свои молодежные и волонтерские структуры. Оппоненты «единороссов» на этом фоне куда-то потерялись, и в обществе это отметили. Это второе. Третье – это то, что региональное отделение партии в Приморье возглавил губернатор Олег Кожемяко. Важно, что он и его команда проводят политику вовлечения жителей края в процесс управления регионом через решение их проблем на местах. По мере того, как люди будут воочию убеждаться в том, что власть учитывает их мнение и считается с ним при принятии и выполнении решений, уровень поддержки и губернатора, и партии будет расти. Это серьезный электоральный ресурс. В регионах, где практики типа программы «Народный бюджет» есть, там уровень взаимодействия власти и общества выше, как и уровень взаимного доверия. Так что направление выбрано верное, и предпосылки к укреплению позиций «Единой России» есть. А как же коммунисты, ЛДПР? Думаете, они сдадут свои позиции? Конечно, никто ничего никому отдавать не желает. Тем более что и коммунисты, и ЛДПР имеют свое представительство в региональном парламенте последних двух созывов. И это их устраивает. Можно ни за что не отвечать, а избирателям рассказывать, что «партия власти» якобы жизни не дает. Но есть обстоятельства, которые многое могут изменить. В обеих партиях – что в КПРФ, что в ЛДПР – непростая внутренняя ситуация. Особенно в КПРФ, где борьба за лидерство время от времени выплескивается в публичное пространство. Есть серьезные разногласия федерального руководства партии с региональным активом. Коммунистам сложно договариваться с местными элитами, когда такое соглашение может быть не принято партийным руководством или изменено так, что не устроит партнеров. Это негативно влияет как на ресурсную базу, так и на общую координацию деятельности партии на местах. Популярность ЛДПР серьезно подкосил скандал в Хабаровском крае. Сначала, когда выяснилось, что экс-губернатор Фургал – фигурант уголовного дела по очень тяжкой статье об организации убийства. Назначение врио губернатора края его однопартийца Михаила Дегтярева, казалось бы, должно было разрядить ситуацию. Но протесты, хотя и сходят на «нет», но все еще продолжаются. В региональном отделении ЛДПР ему тоже пришлось наводить порядок и устранять раскол. Кстати, примечательно, что в Приморье хабаровские протесты, что называется, не зашли. Хотя попытки раскачать ситуацию предпринимались. Все это влияет на внутрипартийную ситуацию в обеих партиях не самым лучшим образом. Но ключевой нюанс в другом. Избирательная кампания в Законодательное Собрание Приморья будет проходить параллельно с кампанией по выборам в Госдуму. И здесь большой вопрос – за что предпочтет биться федеральное руководство этих партий: за сохранение и упрочение своих позиций в парламенте страны или на региональном уровне? И для КПРФ, и для ЛДПР, не говоря уже о «Справедливой России», вопрос ресурсной обеспеченности критичен. Не хватит партийных возможностей для сражений сразу на двух избирательных фронтах высокого уровня – федерального и регионального. Хотя, чисто технологически, добиться определенной синергии обеих кампаний можно. Это уже вопрос профессионализма партийных технологов и консультантов. С этим, кстати, тоже могут возникнуть проблемы: профессиональный цех достаточно узок, и сформировать квалифицированную команду для работы на предстоящих выборах может получиться далеко не у всех претендентов на выборные должности. А партийная принадлежность заказчика как-то влияет на согласие или отказ политтехнолога с ним работать? По-разному бывает. Все мы люди. Разные. Со своими взглядами, убеждениями. Нравится или нет, но это оказывает определенное влияние на все остальное. Хотя, в идеале, конечно, это влиять не должно. Профессионал – он на то и профессионал, чтобы решать профессиональные задачи. А вот они могут быть разными. И тут уж каждый сам решает – браться за них или нет. Да и заказчики бывают разные. Есть, условно, системные клиенты. Это политические партии и конкретные люди, которые понимают, зачем им нужны выборы и определенный результат, что это им дает и как этим распорядиться. Они, как правило, и потенциальными исполнителями интересуются заранее, и понимают, какого рода специалисты им нужны, где и когда. Из этого понимания системные заказчики на свои кампании, в том числе, формируют и ресурсную базу в самых разных ее аспектах. И такой подход в большинстве случаев приносит результат. Если продолжать аналогию, есть и несистемные заказчики. С такими работать сложнее всего. Часто они ведут себя, как покупатели в магазине: я плачу деньги и хочу вон тот мандат. Дайте! При этом люди часто даже не стараются вникнуть, в какую непростую сторону нашей жизни – власть и политику – они пытаются войти. Как правило, такого рода «походы во власть» краткосрочны и единичны. Исключения, конечно, случаются, но они редки. И о прогнозах. Можно ли уже сейчас хотя бы в общих чертах говорить о возможных результатах предстоящих выборов в Законодательное Собрание Приморского края? Знаете, прогнозы вообще – дело неблагодарное. Тем более в нынешнем 2020-м году. Многие ли, поднимая бокал шампанского в новогоднюю ночь, подозревали, каким будет этот год? И он еще не закончился. До выборов в сентябре 2021-го еще многое изменится, так что время для прогнозов еще впереди. Но суть, что в политике, что в жизни останется неизменной: слабые будут стараться выжить и окрепнуть, а сильные – стать еще сильнее. Юрий Рогов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter