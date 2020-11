Гордума Владивостока оставила коммунистов без голоса

Депутаты от КПРФ установили на своих столах таблички с оскорбительными выпадами в адрес парламентского большинства и отдельных городских чиновников

В Думе Владивостока 19 декабря приступил к обязанностям новый депутат. По решению краевого комитета КПРФ, мандат, освободившийся после сложения полномочий Александра ГЛЕБОВА, был передан другому кандидату из списка партии на выборах 2017 года – Виктору КАМЕНЩИКОВУ. Новый парламентарий, который стал самым молодым депутатом в гордуме текущего созыва, на первом для себя заседании принял участие в демарше, организованном фракцией КПРФ. Ее депутаты установили на своих столах таблички с оскорбительными выпадами в адрес парламентского большинства и отдельных городских чиновников. На требование представителей «Единой России» убрать «народное творчество» подальше коммунисты ответили отказом, в связи с чем председатель Думы Владивостока Андрей БРИК был вынужден поставить на голосование вопрос о лишении коммунистов права выступления на очередном заседании, что и было сделано. При этом покидать зал заседаний в знак протеста против отказа «ЕР» включить другого депутата, Сергея КУЩЕНКО, в социальный комитет, коммунисты на этот раз не стали. Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

