Гордума Владивостока оставила коммунистов без голоса

На требование представителей «Единой России» убрать «народное творчество» подальше коммунисты ответили отказом, в связи с чем председатель Думы Владивостока Андрей БРИК был вынужден поставить на голосование вопрос о лишении коммунистов права выступления на очередном заседании, что и было сделано. При этом покидать зал заседаний в знак протеста против отказа «ЕР» включить другого депутата, Сергея КУЩЕНКО, в социальный комитет, коммунисты на этот раз не стали.