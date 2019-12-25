Определен состав правительства Приморского края

Еще три человека будут одновременно являться заместителями председателя ППК и министрами. Это Наталья БОНДАРЕНКО (министр образования), Виктор Фисенко (министр здравоохранения) и Сергей МАКСИМЧУК (министр цифрового развития и связи). В то же время, нынешний врио вице-губернатора Олег МЕЛЬНИКОВ станет «простым» министром – по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.