Определен состав правительства Приморского края

1 января 2020 года в Приморье приступит к работе новый орган исполнительной власти – правительство края

1 января 2020 года в Приморье приступит к работе новый орган исполнительной власти – правительство края. На прошлой неделе краевой парламент согласовал на должность председателя правительства Веру ЩЕРБИНУ, а сегодня губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО назначил зампредов ППК и министров. Вице-губернатором Приморья – руководителем аппарата губернатора и правительства Приморского края назначен Антон ВОЛОШКО. Он будет курировать вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, записи актов гражданского состояния. Заместителями председателя правительства Приморского края стали Константин ШЕСТАКОВ, Александр КОСТЕНКО, Елена ПАРХОМЕНКО, Михаил ПЕТРОВ, Алексей НАЗДРАТЕНКО и Елена БРОННИКОВА. Все, кроме Бронниковой, возглавлявшей департамент культуры, ранее являлись вице-губернаторами региона. Еще три человека будут одновременно являться заместителями председателя ППК и министрами. Это Наталья БОНДАРЕНКО (министр образования), Виктор Фисенко (министр здравоохранения) и Сергей МАКСИМЧУК (министр цифрового развития и связи). В то же время, нынешний врио вице-губернатора Олег МЕЛЬНИКОВ станет «простым» министром – по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. После преобразования администрации Приморья в правительство количество органов исполнительной власти уменьшится с 43 до 41. Утвержденная структура ППК насчитывает 20 министерств, 6 агентств, 9 департаментов и 5 инспекций. Большинство ныне работающих в администрации Приморского края руководителей департаментов сохранили посты и в новой структуре, однако часть из них теперь будет называться министрами. Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter