Всемирно известный бренд «зашел» на АЗС ННК

Всемирно известный бренд «зашел» на АЗС ННК
Всемирно известный бренд «зашел» на АЗС ННК
Сегодня, 18:38ПолитикаФото: Ннк
Рекламная акция АЗС ННК и Baldinini: скидка до 66%!

Затрудняетесь с выбором новогоднего подарка? Тогда отправляйтесь на АЗС сети ННК, где стартовала совместная акция с ТМ Baldinini(Балдинини).

Условия акции просты. Приобретая топливо и/или сопутствующие товары на АЗС ННК, получайте на кассе специальные фишки за каждые 400 рублей в чеке (с учетом всех скидок), буклет с информацией об акции и одну подарочную фишку.

Собирайте фишки, вклеивайте их в буклет и приобретайте стильные и модные товары бренда Baldinini со скидкой до 66%. Кошельки, шарфы, ключницы и многое другое вы можете выбрать на специальной стойке в торговом зале АЗС. При оплате товара предъявите кассиру буклет с вклеенными фишками и получите скидку на товар, участвующий в акции.

Порадуйте себя и своих близких в преддверии Нового года стильными брендовыми подарками от Baldinini!

Акция проводится на АЗС ННК в соответствии с адресной программой, указанной в Правилах акции.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Группа ННК
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы