Иноагенты, ТикТок, коронавирус и низкие рейтинги: политтехнолог рассказал, как пройдут выборы-2021

- По всем опросам, в течение многих лет Госдума является органом, наименее понятным гражданам России. Они не считают её авторитетной, значимой и вообще не понимают, для чего она существует. Группа специалистов, разбирающихся в политике, журналисты, экономисты, юристы — да, они будут интересоваться полномочиями депутатов Госдумы. Повысит ли это статус самих депутатов? Безусловно, повысит — в их собственных глазах, в их взаимоотношениях с правительством. Привлечёт ли это больше желающих получить мандат? Исчезающе мал процент депутатов, у которых мотивация именно такая.