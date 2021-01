Иноагенты, ТикТок, коронавирус и низкие рейтинги: политтехнолог рассказал, как пройдут выборы-2021

Выборы станут лейтмотивом текущего года. В этом году практически во всех регионах России предстоит переизбрать депутатов региональных парламентов и Госдумы, где-то запланированы губернаторские кампании.

Пока что обстановку — как внутри страны, так и вне её — нельзя назвать стабильной: продолжается пандемия коронавируса, рейтинги власти сложно назвать высокими. Директор Агентства политического права и управления политтехнолог Алексей Васильев рассказал «Золотому Рогу», как кандидатам заполучить заветные мандаты, а избирателям — не «слить» голоса. - У власти сейчас достаточно низкие рейтинги. Причиной тому стала как эпидемия коронавируса, так и ряд других факторов. Что стоит предпринять федеральным властям и властям в регионах, чтобы добиться желаемых результатах на грядущих выборах? - Сейчас нет иных вариантов улучшения ситуации, кроме как реально коммуницировать с населением и реализовывать то, что населению требуется: дороги, детские сады, школы, больницы, благоустройство, повышение уровня жизни, создание рабочих мест. Звучит банально, но других вариантов у власти не существует. Если она выполняет свою работу, то и рейтинг её растёт. Для очень небольшого количества населения имеют значение гражданские свободы и свобода слова. Как известно, сначала надо удовлетворить базовые потребности. Пока что наша страна далека от среднего, хорошего, уровня жизни. Да, в городах люди живут чуть лучше. Однако многого русский народ от власти и не требует. - По сообщениям в СМИ, перед «Единой России» ставят задачу заполучить две трети мест в Госдуме. Реально ли это, на ваш взгляд? - Задача заполучить две трети мест в Госдуме для «Единой России» реальна. В первую очередь благодаря одномандатникам, которые традиционно представляют партию власти в большинстве округов. Партия «Единая Россия» остаётся самой рейтинговой политической силой, находящейся в Госдуме. Текущие рейтинги в районе 30% в совокупности с победой в большинстве одномандатных округов позволяют сформировать конституционное большинство. Это вопрос не столько к креативности центрального штаба в создании прорывных инициатив «Единой России» на федеральном уровне, сколько к правильному выбору кандидатов на уровне регионов, их разумному позиционированию и грамотной организации кампании в каждом одномандатном избирательном округе. Вот и залог успеха. - Недавно в СМИ появилась информация, что политконсультанты намерены использовать ТикТок для продвижения кандидатов в Москве. Как вы думаете, мог бы этот инструмент быть востребован в регионах? И в целом, какие медиа сейчас более эффективны при проведении кампаний в регионах — старого формата или нового? - Аудитория ТикТока — это молодёжь, которая в меньшей степени посещает выборы. Поэтому ТикТок — вишенка на торте, модный инструмент, способ позиционирования кандидата как человека, следящего за трендами и связанного с реальностью. Если кандидат представляет из себя благообразного господина 60+, очень странно видеть его в ТикТоке. Если это молодой человек, почему бы и нет. Не существует медиа старого или нового формата. Существуют медиа интересные и неинтересные. Грань между СМИ, имеющим лицензию, и любым блогом, доской объявлений сейчас размыта. Имеет значение контент, интерес к этому контенту и вовлечённость аудитории. Если ты эффективно коммуницируешь со своей аудиторий через наиболее рейтинговые медиа, значит у тебя эффективная коммуникация. Вот и всё. - Элла Памфилова в одном из недавних интервью заявила, что в будущем электоральном цикле кандидаты не смогут выехать на одном лишь «админресурсе». Согласны ли вы с данным утверждением? - Этот термин имеет очень много разных значений. И в каждом регионе имеет своё наполнение. Очень мало регионов, где административный ресурс безупречно и бесплатно работает, обеспечивая результат. Как правило, админресурс требует и времени, и денег, ключевым при этом оказывается принцип «не навреди». Иногда лучше не трогать бюджетников, поскольку рискуешь получить обратный эффект. - В конце прошлого года Госдума приняла немало запретительных законов, связанных, в числе прочего, и с выборами. Среди самых заметных новелл — положение о необходимости указывать статус иноагента в ходе предвыборной агитации. Как это скажется на процедуре выдвижения кандидатов и шансах оппозиции? Позволит ли данная инициатива «зачистить» предвыборное поле? - Термин «иноагент» для большинства граждан России носит негативный оттенок. Вообще, это гениальное изобретение тех, кто этот термин придумал. Иноагент — это как ярлык, навешанный на юрлицо или гражданина. Однако на сегодня очень мало граждан, получивших статус иноагента Указывать этот статус необходимо. Кандидат, который является сторонником какой-либо радикальной либеральной оппозиции и без этого указания на большинстве территорий России имеет мало шансов на успех. Не пришло их время. В Москве это может иметь значение, но там указание «иноагент» особенно не повлияет ни на что. Либо за этого человека будут голосовать, либо нет. - После принятия поправок в конституцию, Госдума получила больше полномочий. В частности, теперь депутаты будут утверждать кандидатуру председателя правительства РФ, федеральных министров и их заместителей. Повысит ли это авторитет законодательного органа, и привлечёт ли это больше желающих получить мандат? - По всем опросам, в течение многих лет Госдума является органом, наименее понятным гражданам России. Они не считают её авторитетной, значимой и вообще не понимают, для чего она существует. Группа специалистов, разбирающихся в политике, журналисты, экономисты, юристы — да, они будут интересоваться полномочиями депутатов Госдумы. Повысит ли это статус самих депутатов? Безусловно, повысит — в их собственных глазах, в их взаимоотношениях с правительством. Привлечёт ли это больше желающих получить мандат? Исчезающе мал процент депутатов, у которых мотивация именно такая. С точки зрения принципа «сдержек и противовесов» и разделения властей, увеличение полномочий депутатов Госдумы — правильное решение. - В текущем электоральном цикле немало говорят о новых политических партиях. Одной из самых заметных оказались «Новые люди». Как вы оцениваете шансы этого и других подобных политических объединений? - С одной стороны, шансы малых партий, с их текущим подходом к ведению кампаний, стремятся к нулю. С другой стороны, у нас есть электоральная ниша в 5-7% для совершенно новой идеологии, новой подачи, для яркой и креативной избирательной кампании. Сможет ли кто-то её занять? Да, если выполнит эти условия. А главное, сможет убедить избирателя в том, что эта партия сможет пройти в Госдуму. Сейчас распределение мандатов в Госдуму происходит по методу империале, который предполагает, что победитель получает всё — таким образом, голоса, отданные за малые партии, уходят в никуда. И просвещённые избиратели об этом знают. Их надо убедить в том, что партия сможет пройти. В этом плане больше шансов у «Яблока», если она поменяет лидера и стратегию. Поскольку эта партия хотя бы присутствовала в Государственной Думе. Анна САТИМОВА

