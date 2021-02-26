Российские дипломаты покинули Северную Корею пешком по шпалам

Это произошло в результате того, что в январе власти КНДР усилили меры по борьбе с COVID-19 на границах с другими государствами, в основном с Южной Кореей. По официальной версии Пхеньяна, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Свои действия власти объяснили ростом заболеваний в соседних странах.