Российские дипломаты покинули Северную Корею пешком по шпалам

Дипломатам и их семьям пришлось 32 часа ехать на поезде, два часа на автобусе, а затем пешком толкать дрезину с багажом по железной дороге, чтобы перейти границу с Россией. На родине их встретил автобус, который отвез в аэропорт.
«25 февраля на Родину вернулись восемь россиян-сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей. Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем», — сообщили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что при пересечении пешего участка сотрудникам посольства и их семьям пришлось «заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей».
«Единственным мужчиной маленького отряда и главным „двигателем“ несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок — мост через реку Туманная», — добавили в пресс-службе министерства.
На российской пограничной станции Хасан возвращающихся россиян встретили коллеги из представительства МИД РФ во Владивостоке, где уже ожидал предоставленный властями Приморского края автобус. Транспорт доставил людей в аэропорт, отметили в ведомстве.
Это произошло в результате того, что в январе власти КНДР усилили меры по борьбе с COVID-19 на границах с другими государствами, в основном с Южной Кореей. По официальной версии Пхеньяна, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Свои действия власти объяснили ростом заболеваний в соседних странах.
3 февраля КНДР приняла решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса по маршруту Пхеньян — Москва и Пхеньян — Хабаровск.
До усиления карантинных мер между странами два раза в месяц курсировал поезд по маршруту Пхеньян — Москва, раз в месяц следовал один вагон из Пхеньяна в Хабаровск, и четыре раза в месяц два вагона отправлялись из Москвы до приграничной станции Туманган.