Традиционно, 94% или 2,893 млн тонн приходится на Дальний Восток. В ОДУ Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 62% составляет минтай, объем его вылова на 2023 год прогнозируем на уровне 1,889 млн тонн, что на 2% ниже 2022 года, сообщили в Росрыболовстве.