2023 год: крабов разрешено добывать больше, креветок — меньше

2023 год: крабов разрешено добывать больше, креветок — меньше
2023 год: крабов разрешено добывать больше, креветок — меньше
26 марта, 14:40ПолитикаФото: 1MI
Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) представил прогноз общедопустимых уловов (ОДУ) на 2023 год.

Традиционно, 94% или 2,893 млн тонн приходится на Дальний Восток. В ОДУ Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 62% составляет минтай, объем его вылова на 2023 год прогнозируем на уровне 1,889 млн тонн, что на 2% ниже 2022 года, сообщили в Росрыболовстве.

Кроме минтая в группу доминирующих промысловых видов входят сельдь — около 12%, треска — около 6%, кальмар командорский — 3,5%. На эти приоритетные виды приходится 2,548 млн тонн или 83% ресурсной базы ОДУ.

По мнению науки, основная причина небольшого снижения ОДУ — это вступление в промысел невысоких по урожайности поколений, что отражает естественные годовые колебания численности промысловых популяций.

На Совете обсудили лимиты вылова основных промысловых видов Дальнего Востока: в целом ресурсы морских рыб находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет планировать полномасштабный промысел с высоким уровнем освоения ОДУ.

В Западном рыбохозяйственном бассейне (Балтийское море с заливами) все основные промысловые запасы остаются в стабильном состоянии, ОДУ прогнозируется несколько выше уровня 2022 года — в объеме 77,965 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне ОДУ составит 22,01 тыс. тонн, планируется снижение лимитов добычи сома, щуки, воблы.

ОДУ пресноводных видов по России в целом предлагается увеличить на 360 тонн до 40,4 тыс. тонн, за счет окуневых, сомовых и сиговых.

Структура беспозвоночных на 2023 год осталась традиционной: основу составляют объемы добычи моллюсков — 53,8%, а также крабов — 33%.

Суммарное ОДУ крабов в российских водах на 2023 год около 109 тыс. тонн — на 4% больше 2022 года, ОДУ креветки в Дальневосточном бассейне снижается на 16% — до 11 тыс. тонн, ОДУ моллюсков, иглокожих и водорослей остаются практически на прежнем уровне.

Вместе с тем отмечено, что новые правила регулирования промысла позволят выровнять динамику запасов северной и гребенчатой креветки в подзоне Приморье.

Сюжеты:
Рыбный день
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