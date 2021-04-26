Крупнейший видеохостинг блокирует материалы российских СМИ

В последнее время Роскомнадзор (РКН) отмечает негативную политику YouTube в отношении государственных медиа, которые размещают в ней свои материалы. Представители администрации видео-площадки объясняют, что ролики блокируются из-за несоответствия возрастным ограничениям.
Согласно статистике РКН, в прошлом году медиасервис ограничил доступ к профилям российских медиа 9 раз и 3 раза к их видеороликам. Также в первые месяцы 2021 по вине YouTube стали недоступны три аккаунта и пять видеоматериалов российских СМИ. Санкции также коснулись таких медиа, как «Россия 24», НТВ, ТВЦ, Sputnik и RT.
РКН не оставил это без внимания и с начала прошлого года направил 29 писем администрации YouTube с призывом отмены ограничений отечественных масс-медиа (семь из них отправлялись повторно), но на большую часть из них ведомство не получило ответа.
Роскомнадзора отмечает, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения.
Кроме того, РКН сообщает, что ранее по их запросу видеохостинг не стал изымать из публичного доступа около 6 тыс. из более 71 тысячи роликов, которые содержат суицидальный контент, детскую порнографию, призывы к экстремизму и другие потенциально опасные материалы, которые обнаружило ведомство начиная с 2012 года.
В свою очередь YouTube напомнил о нарушениях по выдачи поиском запрещенной информации, которые раннее допускал Google и за отказ убрать ее был трижды оштрафован: на 3 млн руб., на 1,5 млн руб. и на 700 тыс. руб.