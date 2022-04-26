Поздравление депутатов Владивостока с Праздником Весны и Труда

Уважаемые жители и гости города Владивостока!
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот светлый праздник весеннего обновления и добрых надежд является символом уважения к трудящемуся человеку. Первомай даёт нам ещё один повод поблагодарить всех, кто своей каждодневной добросовестной работой вносит вклад в развитие и укрепление экономики, социальной сферы города Владивостока.
Это также возможность выразить признательность ветеранам, чей самоотверженный труд на благо Отечества стал примером для подражания.
Первомай — это и символ мира, солидарности и согласия в обществе. В современных условиях сплочённость людей становится особенно важной, ведь только сообща можно преодолеть все трудности и сделать Владивосток, Приморский край, нашу страну благополучными и процветающими.
Желаю вам успехов в делах и начинаниях, воплощения в жизнь намеченных планов, крепкого здоровья, мира и добра!
Председатель Думы города Владивостока А.П. БРИК