Поздравление депутатов Владивостока с Праздником Весны и Труда

Поздравление депутатов Владивостока с Праздником Весны и Труда
Поздравление депутатов Владивостока с Праздником Весны и Труда
Сегодня, 12:04ПолитикаФото: Пресс-служба Думы ВладивостокаПредседатель Думы города Владивостока А.П. БРИК
Тёплые слова в честь Праздника Весны и Труда от депутатов городской Думы дальневосточной столицы

Уважаемые жители и гости города Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот светлый праздник весеннего обновления и добрых надежд является символом уважения к трудящемуся человеку. Первомай даёт нам ещё один повод поблагодарить всех, кто своей каждодневной добросовестной работой вносит вклад в развитие и укрепление экономики, социальной сферы города Владивостока.

Это также возможность выразить признательность ветеранам, чей самоотверженный труд на благо Отечества стал примером для подражания.

Первомай — это и символ мира, солидарности и согласия в обществе. В современных условиях сплочённость людей становится особенно важной, ведь только сообща можно преодолеть все трудности и сделать Владивосток, Приморский край, нашу страну благополучными и процветающими.

Желаю вам успехов в делах и начинаниях, воплощения в жизнь намеченных планов, крепкого здоровья, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. БРИК

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокПриморьепраздник
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