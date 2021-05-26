Очередной скандал: в Приморье блокируют наблюдателей на праймериз «Единой России»

Очередной скандал: в Приморье блокируют наблюдателей на праймериз «Единой России»
Очередной скандал: в Приморье блокируют наблюдателей на праймериз «Единой России»
Вчера, 20:18ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Праймериз «Единой России» в Приморском крае в этом году имеют все шансы войти в историю как самые грязные и скандальные. Не успели избиратели пережить шок по поводу того, что снявшая свою кандидатуру с праймериз Роза Чемерис все равно оставалась в бюллетенях, как грянуло новое ЧП.

Только что стало известно, что кандидаты в депутаты ГосДумы по 62-му одномандатному округу Мария Цирлина и Павел Панченко, пришедшие в оргкомитет Приморского края с документами на назначение 158 общественных наблюдателей, получили циничный «от ворот поворот».

У Марии Цирлиной и Павла Панченко отказываются принимать документы, мотивируя это крайне сомнительное действие абстрактными причинами. При этом подобное требование нигде в официальных документах не озвучено. Остается только недоумевать — «Единой России» не нужны честные и независимые наблюдатели? «Не нашим» кандидатам чинятся все мыслимые и немыслимые препоны? Что вообще происходит?

Кандидаты намерены оставаться в помещении оргкомитета до решения вопроса. Политолог Андрей Кудисов так прокомментировал ситуацию: «Подчиненные Кожемяко снова налетели на федеральный скандал. Ничего не боятся?» Мы следим за развитием событий.

Сюжеты:
Приморье
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