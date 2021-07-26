Прайс-лист на услуги по размещению агитматериалов на выборах депутатов мункома Славянки

В соответствии с частью 6 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» оказывает услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; дата первоначальной регистрации — 24.01.2000 года; свидетельство ЭЛ № 77-2263) зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах депутатов Муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края.