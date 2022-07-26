100 баллов за ЕГЭ получил 31 выпускник в Приморье

– Более четырёх тысяч выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание, более 2,5 тысячи – иностранный язык, более тысячи человек остановились на истории и биологии. Обществознание, иностранный язык, история и биология – предметы, которые дети Приморья традиционно выбирают для сдачи ЕГЭ. Но есть и новые интересные тенденции. Почти две тысячи человек выбрали в этом году физику. Вузы увеличивают набор на технические специальности. Инженерные профессии становятся более востребованными. Поэтому такая тенденция может нас только радовать, – подчеркнула Эльвира Шамонова.