100 баллов за ЕГЭ получил 31 выпускник в Приморье

100 баллов за ЕГЭ получил 31 выпускник в Приморье

100 баллов за ЕГЭ получил 31 выпускник в Приморье

Вчера, 10:04
Политика
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
В Приморском крае подвели итоги основного периода сдачи ЕГЭ. 31 вчерашний одиннадцатиклассник смог получить максимальную оценку. Такие данные озвучила врио министра образования региона Эльвира Шамонова.

Более четырёх тысяч выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание, более 2,5 тысячи – иностранный язык, более тысячи человек остановились на истории и биологии. Обществознание, иностранный язык, история и биология – предметы, которые дети Приморья традиционно выбирают для сдачи ЕГЭ. Но есть и новые интересные тенденции. Почти две тысячи человек выбрали в этом году физику. Вузы увеличивают набор на технические специальности. Инженерные профессии становятся более востребованными. Поэтому такая тенденция может нас только радовать, – подчеркнула Эльвира Шамонова.

Самым «успешным» по части стобалльников стал ЕГЭ по русскому языку. На 100 баллов его сдали 17 выпускников школ. Ещё 8 отметились наивысшим результатом, сдавая литературу, 3 – историю, 2 – обществознание, по одному – биологию и математику.

31 выпускник получил 100 баллов за сдачу ЕГЭ. Причём есть ребенок, который получил 100 баллов за сдачу ЕГЭ и по русскому языку, и по литературе, то есть сразу 200 баллов. По количеству стобалльников лидирует Владивосток – 22 выпускника. Хорошо показали себя Уссурийск, Находка, ЗАТО Фокино, Арсеньев и Пограничный округ, – уточнила Эльвира Шамонова.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично поздравлял с отличными результатами выпускников, получивших 100 баллов за сдачу ЕГЭ, и призёров Всероссийской олимпиады школьников. Торжественное мероприятие было организовано в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Большинство выпускников рассказали главе региона, что планируют остаться жить и работать в Приморье.

Напомним, что что в Приморье действует госпрограмма «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Кроме того, реализуются социально значимые проекты и мероприятия в сфере образования и молодёжной политики, направленные на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.

Сюжеты:
Приморский край
образование
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