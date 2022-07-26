100 баллов за ЕГЭ получил 31 выпускник в Приморье

– Более четырёх тысяч выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание, более 2,5 тысячи – иностранный язык, более тысячи человек остановились на истории и биологии. Обществознание, иностранный язык, история и биология – предметы, которые дети Приморья традиционно выбирают для сдачи ЕГЭ. Но есть и новые интересные тенденции. Почти две тысячи человек выбрали в этом году физику. Вузы увеличивают набор на технические специальности. Инженерные профессии становятся более востребованными. Поэтому такая тенденция может нас только радовать, – подчеркнула Эльвира Шамонова.
Самым «успешным» по части стобалльников стал ЕГЭ по русскому языку. На 100 баллов его сдали 17 выпускников школ. Ещё 8 отметились наивысшим результатом, сдавая литературу, 3 – историю, 2 – обществознание, по одному – биологию и математику.
– 31 выпускник получил 100 баллов за сдачу ЕГЭ. Причём есть ребенок, который получил 100 баллов за сдачу ЕГЭ и по русскому языку, и по литературе, то есть сразу 200 баллов. По количеству стобалльников лидирует Владивосток – 22 выпускника. Хорошо показали себя Уссурийск, Находка, ЗАТО Фокино, Арсеньев и Пограничный округ, – уточнила Эльвира Шамонова.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично поздравлял с отличными результатами выпускников, получивших 100 баллов за сдачу ЕГЭ, и призёров Всероссийской олимпиады школьников. Торжественное мероприятие было организовано в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Большинство выпускников рассказали главе региона, что планируют остаться жить и работать в Приморье.
Напомним, что что в Приморье действует госпрограмма «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Кроме того, реализуются социально значимые проекты и мероприятия в сфере образования и молодёжной политики, направленные на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.