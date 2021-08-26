Досуг и бассейн: за новый объект на Чуркине проголосовало полторы тысячи горожан

Досуговый центр — это площадка, где смогут разместиться творческие кружки и спортивные секции, дискуссионные клубы, лектории. Также там можно будет проводить концерты, творческие встречи, выставки, конкурсы. Для жителей района и других горожан наличие такого учреждения — это возможность развить свои творческие навыки, освоить новое хобби, завести знакомства. Досуг будет организован для всех: и для молодёжи, и для семей с детьми, и для пожилых людей.