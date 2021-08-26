Досуг и бассейн: за новый объект на Чуркине проголосовало полторы тысячи горожан

Досуг и бассейн: за новый объект на Чуркине проголосовало полторы тысячи горожан
Досуг и бассейн: за новый объект на Чуркине проголосовало полторы тысячи горожан
Сегодня, 15:29Политика
Масштабный сбор подписей за строительство культурно-досугового центра с бассейном завершился в Первомайском районе. За инициативу проголосовало полторы тысячи горожан.

Уже в ближайшее время общественник Дмитрий Лёгкий представит итоги подписной кампании губернатору Олегу Кожемяко, чтобы вместе разработать дорожную карту по реализации инициативы.

Чуркин — один из самых густонаселённых микрорайонов Владивостока. Там живут и молодые семьи, и пожилые люди. Всем им важно иметь место для досуга, где можно было бы заняться спортом, собраться с единомышленниками, организовать творческий кружок. Именно таким местом и должен стать культурно-досуговый центр с бассейном, вопросом создания которого и занимается Дмитрий Лёгкий.

«Сейчас жителям Первомайки чаще всего приходится ездить в другие районы Владивостока, чтобы хоть как-то разнообразить свой досуг. Я считаю, Чуркину необходима комфортная среда, одним из элементов которой должен стать культурно-досуговый центр с бассейном», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Досуговый центр — это площадка, где смогут разместиться творческие кружки и спортивные секции, дискуссионные клубы, лектории. Также там можно будет проводить концерты, творческие встречи, выставки, конкурсы. Для жителей района и других горожан наличие такого учреждения — это возможность развить свои творческие навыки, освоить новое хобби, завести знакомства. Досуг будет организован для всех: и для молодёжи, и для семей с детьми, и для пожилых людей.

«Я сам живу в Первомайском районе. И хочу, чтобы подростки развивали свои таланты, занимались спортом, чтобы у молодых семей было место, куда они приведут детей, чтобы пенсионеры знали, что они всегда смогут собраться компанией единомышленников на определённой площадке или освоить хобби, на которое раньше не хватало времени», — сказал Дмитрий Лёгкий.

Сюжеты:
Приморский край
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