Комфортно и безопасно: новая лестница появилась в Первомайском районе Владивостока

Комфортно и безопасно: новая лестница появилась в Первомайском районе Владивостока
Комфортно и безопасно: новая лестница появилась в Первомайском районе Владивостока
Сегодня, 13:01Политика
Долгие годы жители улицы Берёзовая не могли добиться ремонта полуразрушенной лестницы. Зимой там было вовсе невозможно пройти, летом ситуация становилась ненамного лучше. И вот, благодаря Владморрыбпорту, в микрорайоне построили новый лестничный марш.

«Долгое время лестница была фактически разрушена: разбитые ступени, торчащие куски арматуры, отсутствующие перила. Зимой там и вовсе было невозможно пройти. Местные жители обратились за помощью к руководству ВМРП, который и профинансировал работы по обустройству нового лестничного марша», — сказал советник гендиректора ВМРП Дмитрий Лёгкий.

Местные жители уже успели оценить долгожданный объект.

«Если молодёжь ещё могла спуститься по старой лестнице, то для пожилых это было практически невозможно. Мы долгое время просили обустроить новый лестничный марш, обращались в различный инстанции. И, наконец, помощь пришла от ВМРП», — рассказала местная жительница Лидия Петровна.

Дмитрий Лёгкий подчеркнул, что Владморрыбпорт не первый раз делает добрые дела на благо жителей Чуркина. До этого работники порта помогли убрать от веток после «ледяного дождя» несколько улиц Первомайки, также очистили тротуары от льда и посыпали их противоскользящим отсевом. На регулярной основе ВМРП предоставляет технику для очистки от снега подъезда к третьему роддому.

Сюжеты:
Приморский край
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