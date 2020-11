Годовщина экономических "антирекордов" Хабаровского края

Согласно данным госстатистики выходит, что экономика региона движется… назад

Согласно данным госстатистики выходит, что экономика региона движется… назад Сводный отчет Хабаровсккрайстата о социально-экономическом положении Хабаровского края за семь месяцев 2019 года свидетельствует об общем ухудшении ситуации в регионе. Правительству губернатора Фургала, несмотря на многочисленные обещания экономического рая в Хабаровском крае, за год не удалось не только построить эффективную экономику, но даже поставить ее на созидательные рельсы. Хабаровский «поезд» все быстрее катится под откос. Суммарный индекс промышленного производства в Хабаровском крае по сравнению с июлем 2018 года составил 98,2%. Индекс добычи полезных ископаемых составил 96,5%, обрабатывающих производств - 98,2%, обеспечения электрической энергией, газом и паром - 98,8%. Общая задолженность по заработной плате на 1 августа 2019 г. составила 119,5 млн. рублей, увеличившись за месяц на 2,8 %. На 10,3 % выросло количество безработных. Наибольший спад допущен в сельском хозяйстве. В растениеводстве по состоянию на 1 августа 2019 г. зерновые культуры в сельскохозяйственных организациях скошены на площади 84 гектара. Это на 41,6% меньше уровня прошлого года. Зерна намолочено 121 тонна в первоначально-оприходованном весе, что на 55,5% меньше, чем в прошлом году. В животноводство на конец июля 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составило 8,0 тыс. голов (на 7,1% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 3,8 тыс. голов (на 3,9% больше), поголовье свиней – 2,6 тыс. голов (на 58,7% меньше), птицы – 1414,5 тыс. голов (на 4,2% больше), овец и коз – 0,1 тыс. голов (на 43,7% меньше). В сельскохозяйственных организациях в июле 2019 г. по сравнению с июлем 2018 г. производство молока уменьшилось на 22,3%. В январе-июле 2019 г. надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 1999 кг (в январе-июле 2018г. – 2075 кг), яйце-носкость кур-несушек уменьшилась по сравнению с январем-июлем 2018 г. на 4,4%. В январе-июле 2019 г. в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) по сравнению с январем-июлем 2018г. увеличился удельный вес производства крупного рогатого скота с 35,9% до 43,1%, птицы - с 28,0% до 49,3%, снизился удельный вес производства свиней - с 35,9% до 7,6%. В январе–июле 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сократилась продажа сельхозорганизациями основных продуктов животноводства. За этот период реализовано по всем каналам 1,6 тыс. тонн зерна, 1,1 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 6,9 тыс. тонн молока, 156,5 млн. штук яиц. В настойщее время край обеспечивает себя собственным продовольствием всего на 15 %. Самая низкая обеспеченность – около 10 % по молоку и мясу, собственных овощей выращивается 30 % от потребности, картофеля – 76 процентов. По мнению опрошенных журналом аналитиков, причинами ухудшения состояния дел в агропромышленном компексе края является общее снижения профессионализма команды региональных управленцев и принятие ряда непродуманных решений по реформированию отрасли. Реальные денежные доходы населения в первом полугодии 2019 года упали на 1,6%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за этот период упали на 2,3%. На фоне соседей по Дальневосточному федеральному округу ситуация выглядит также довольно печально. К примеру, в Амурской области реальные денежные доходы населения в первом полугодии 2019 года выросли на 1,2 %, а в Приморском крае и вовсе – на 4,2 %! Как сообщается на официальном сайте министерства экономического развития Хабаровского края, государственный долг края на 1 января 2019 года составлял 49 099 058 274,77 руб. К 1 июля 2019 года он вырос до 52 089 058 274,77 руб. Таким образом, за полугодие правительство региона нарастило госдолг на 2 990 000 000,00 руб, но на этом оно не остановилось. Во втором полугодии министерство финансов правительства Хабаровского края разместило объявление о проведении аукционов на открытие четырех кредитных линий стоимостью в один миллиард рублей каждая. Обслуживание кредитов запланировано в размере порядка 650 миллионов рублей или по 164, 66 миллионов рублей на каждую кредитную линию. В итоге краевому бюджету придется вернуть банкам почти 4,7 миллиарда рублей. Это свидетельствует только об одном - госдолг края будет расти и дальше. По оценке наблюдателей, это закономерный результат деятельности региональной экономики при правительстве нового губернатора. Он пришел к власти на волне обещаний остановить рост заимствований, сократить объем необоснованных трат региональной казны и нарастить собственные доходы. Однако до сих пор нет источников для того, чтобы пополнять бюджет за счет собственных доходов. Основой существований Хабаровского края стала экономика заимствований. Новым правительством региона так и не выстроена промышленная политика и не сформирована стратегия развития края. В течение последнего года значительного ухудшился инвестиционный климат, в инвестрейтинге АСИ край скатился с 18 на 39 место. Сократился приток новых инвестиций в регион, заморожен ряд действовавших ранее проектов. По сути сегодня Хабаровский край доедает свои резервы, созданные на протяжении ряда предыдущих лет. В 2015 -18 годах в регионе была провозглашена так называемая новая экономическая политика, предусматривавшая активное внедрение преференциального инструментария для бизнеса. В том числе территорий опережающего развития и свободного порта, которые имеют беспрецедентный льготный режим. В них в крае локализуются 75 проектов, инвестировано 27 млрд. рублей и создано порядка двух тысяч рабочих мест. Появилась и первая отдача для бюджета в виде 500 млн. рублей налоговых поступлений от компаний, зарегистрированных в этих режимах. К концу 2018 года в крае было зарегистрировано более 52 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, на предприятиях которых работают порядка 170 тыс. человек. В 2018 году сектор малого и среднего бизнеса показал хорошую динамику развития. Это обеспечивалось программами льготного кредитования по линии федеральных институтов поддержки, в первую очередь, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Общий объем финансирования в 2018 году на проекты предпринимателей составил свыше 5 млрд. рублей. В 2019 году тенденции изменились. Инвестиционный блок правительства края попал в зону турбулентности и практически полностью обновился. Причем обновились не только люди, но и задачи. Отношение к бизнесу поменялось в корне. В крае, например, сегодня практически не осталось приоритетных инвестиционных проектов, все они переведны в разряд обычных. Сделано это для того, чтобы увеличить долю налогов, получаемых от инвесторов. «Чтобы сбалансировать наш бюджет, нам необходимо на текущие расходы не менее 16 млрд. рублей. Это только чтобы сбалансировать. Если же добавлять необходимые расходы на модернизацию коммунального комплекса, учреждений здравоохранения, общего и профессионального образования, то эта цифра достигает 30 млрд. в год», - заявил Сергей Фургал в ходе отчета перед депутатами региональной Закдумы. По его мнению, край не в полной мере получает доходы отчасти из-за того, что высокодоходный сырьевой бизнес пользуется налоговыми льготами и преференциями. Финансовый блок нашел «выход», чтобы заместить выпадающие доходы. Правительство Хабаровского края подготовило законопроект по ограничению представления налоговых льгот для проектов по добыче и переработке драгоценных металлов, угля, а также заготовке круглого леса. Эксперты крайне неоднозначно отнеслись к этой инициативе регионального правительства. Законопроект нарушает все прежние договоренности между краевой властью и крупным бизнесом. Согласно им, инвесторы имели четко оговоренные преференции, налоговые льготы на период становления своего бизнеса. Взамен они создавали высокотехнологичные производства, рабочие места, вкладывали средства в развитие социальной инфраструктуры на территориях своей деятельности. Постепенно росла и шкала налогов. Что сейчас ожидать, никто не знает. «Раньше в Хабаровском крае к инвесторам относились как к партнерам. С ними уважительно разговаривали, выстраивали долгосрочные взаимовыгодные отношения, и бизнес шел в регион, вкладывался в большие проекты», - прокомментировал на условиях анонимности один из хабаровских экспертов ситуацию на инвестиционном рынке региона. По инерции в Хабаровский край еще заходят инвесторы, как, например, «Русская медная компания», заявившая о начале разработки Малмыжского месторождения в Нанайском районе, однако это проекты, которые были подготовлены в предыдущие годы, сейчас они просто «выстрелили». В остальном же регион не создает условий для вхождения бизнеса, создания новых рабочих мест, роста собственных поступлений в краевую казну. По мнению доктора экономических наук Вадима ЗАУСАЕВА, региону остро не хватает инвестиций, что и приводит к упадку экономики. Наряду с Бурятией Хабаровский край стал единственным регионом на Дальнем Востоке, где снизились реальные доходы населения (98,4% по сравнению с первым полугодием 2018 года) и застопорилось развитие экономики. Высокий уровень фискальной нагрузки на бизнес в Хабаровском крае заставляет предпринимателей придумывать схемы по уклонению от уплаты налогов, а самозанятых граждан – уходить в тень. Региональный бюджет несет из-за этого серьезные потери, и власти не могут выправить ситуацию. Официальной статистики, сколько именно людей занято в теневом бизнесе, нет, однако цифры, косвенно свидетельствующие о масштабе явления, время от времени появляются в общественном пространстве. Например, в июне на встрече с депутатами Закдумы директор краевого фонда обязательного медицинского страхования Елена Пузакова рассказала о том, что застрахованными по линии ФОМС в регионе числятся около 180 тыс. неработающих граждан трудоспособного возраста. Между тем официальный уровень безработицы не превышает 1%. Исходя из ряда косвенных показателей, наблюдатели оценивают количество занятых в теневом секторе Хабаровского края примерно в 200 тысяч человек. Это очень много. Кандидат экономических наук, доцент Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим КРИВЕЛЕВИЧ, проанализировав ситуацию в Хабаровском крае, считает, что власть должна очень серьёзно переосмыслить эффективность мер по поддержке самозанятости, микро и малого бизнеса. «Вместо рекламных лозунгов и каких-то политических шагов руководство региона должно настроить инструменты поддержки таким образом, чтобы малый бизнес начал богатеть. Если начинает богатеть малый бизнес, начинают богатеть все», - считает эксперт. Но похоже, что в Хабаровском крае до этого еще очень далеко. В повестке региональной власти по прежнему актуален тренд поиска врагов, а не консолидация всех здоровых сил региона для выхода из критической ситуации. Журнал "Дальневосточный капитал".

