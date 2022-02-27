Виктор Горчаков: многое зависит от того, как мы будем реагировать на санкции

Известный в Приморье ученый и политик, много лет бывший спикером регионального парламента Виктор Горчаков поддерживает решение президента России по признанию Луганской и Донецкой республик, а также военную операцию на Донбассе.

По его словам, у нашей страны есть обязательства по поводу регионов на границе с Россией. Неопределённая ситуация на Донбассе слишком затянулась — на долгие восемь лет, и уже требовала решительных действий. — Если бы мы не стали ничего делать, стало бы ясно, что Россия слаба и просто блефовала, ничего не может или боится, или сильно дорожит дружбой с президентами разных стран, — отметил Виктор Горчаков. Он обратил внимание на пренебрежение, с которым к РФ отнеслись западные государства, в том числе и глава нынешнего киевского режима Зеленский, который нарочно затягивал переговоры, надеясь на введение удушающих экономику России санкций. — Эта история ещё интересна тем, что может быть лишний раз позволила руководству страны понять, кто чего стоит. Например, президент Франции начал вводить санкции и выделять оружие для Украины. Какова позиция Германии, с которой у нас самый большой объём внешнеторговых связей. Я не знаю, как дальше будут строиться и приниматься решения, но сейчас целый ряд стран и лидеров обнажили свое лицо. Это надо учитывать и строить дальнейшие позиции — отметил экс-спикер ЗС ПК. Он указал, на то, что немало из тех, кто на словах проявлял озабоченность сложившейся в мире ситуацией, призывал к миру, но, когда России сделал решительный шаг в деле принуждения Украины к миру, «все дружно сообщают, какие платёжные системы, какие банки они нам отключат, кого они персонально наказывают… Происходит какое-то ликование в мире, что у них наконец-то появилась возможность хотя бы теоретически оскорбить руководство России». Поэтому, говорит Горчаков, я считаю, что наши действия — правильные. Он выразил надежду, что политика, которую сейчас проводит наше МО РФ, пройдет с максимальным сохранением социальной инфраструктуры, без ввязывания мирного населения в этот конфликт. — Украина и Запад хотят спровоцировать наши войска на какую-нибудь акцию. Это не сложно, потому что в военных действия люди ведут себя горячо и активно, — считает Виктор Горчаков. Он отмечает, что развитие событий во многом зависит от того, как РФ будет реагировать на санкции — либо мы их просто проглотим, либо что-то сделаем в ответ.

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