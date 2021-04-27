Роза Чемерис зарегистрирована кандидатом на праймериз

Роза Чемерис получила статус официального кандидата на праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутата Госдумы по 62 округу. Такое решение принял оргкомитет по организации предварительного голосования.

Фото: ИК "Золотой Рог" Информация о кандидате уже появилась на официальном сайте предварительного голосования. По словам политолога Сергея Гребенюка, утверждение Розы Чемерис кандидатом по 62 округу — это показатель того, что праймериз будут конкурентными. «Регистрация Розы Чемерис — важный сигнал, демонстрирующий настрой партии на проведение конкурентных праймериз и отбор по их итогу сильнейшей кандидатуры», — рассказал эксперт. Фото: ИК "Золотой Рог" В данный момент кандидат стала полноправным участником предварительного голосования. По мнению политолога Павла Наливайко, Чемерис имеет все шансы на победу. «Если бы у власти и партийного руководства были бы какие-то претензии к Розы Чемерис, она не прошла бы этап регистрации. Теперь можно открыто говорить о том, что власти и партия сами поощряют конкуренцию», — отметил эксперт. Сама Роза Чемерис заявила, что главная задача предварительного голосования — определить лучшего кандидата на предстоящие выборы не только для «Единой России», но и вообще, — лучшего. «Того, кто сможет победить и в мае, и, главное, — в сентябре, когда соперники будут не только с амбициями и желаниями, но и с реальным рейтингом и ресурсом поддержки (как личным, так и своих партий). И я точно знаю: на этом сложном округе представить нашу партию достойнее других я могу. У меня действительно есть тот уровень узнаваемости, поддержки и внутреннего потенциала, позволяющие это сделать. И делать это я буду. Потому что мне не все равно. Только нам с вами решать, каким будет будущее той большой территории, входящей в состав 62-го округа. Нас слышат сейчас. И будут слышать больше и больше. Даю слово!», — написала Роза Чемерис в своем телеграмм-канале. Фото: ИК "Золотой Рог" Эксперты отмечают, что ярким вступлением в предвыборную гонку политик дала неофициальный старт борьбе за голоса избирателей на праймериз «Единой России». Пока другие кандидаты по округу № 62 ограничиваются рекламными публикациями в социальных сетях, Роза Чемерис активно работает на повышение собственной узнаваемости у людей. На улицах Владивостока и Уссурийска сейчас можно увидеть баннеры с изображением кандидата — с момента появления, они стали предметом активного обсуждения в соцсетях. Люди отмечают, что после праймериз Чемерис сможет «сходу» перейти к кампании в Госдуму в том случае, если ей удастся выиграть внутрипартийные выборы. Отметим, что в минувшую среду, 21 апреля, Роза Чемерис подала документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» на выборах депутатов в Государственную Думу по 62-му одномандатному округу. По словам экспертов, выдвижение такого яркого игрока повысит интерес к предварительному голосованию.

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